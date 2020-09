Repunte de covid-19 llegará en época invernal

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que durante la temporada otoño-invierno podría existir un repunte y rebrote de casos de covid-19, debido a que el virus se propagará más rápidamente como cualquier enfermedad respiratoria.

Y entonces ahora empezaremos a tener más y más contagios por el fenómeno estacional y por el desconfinamiento que es necesario porque la sociedad no puede estar confinada de manera perpetua”, indicó.

Al acusar a autoridades de salud de anteriores sexenios de ocultar datos, López-Gatell Ramírez, señaló que aspira a que la sociedad mexicana se prepare para recibir la verdad y “salgamos de esta dinámica que suele ocurrir cuando se politizan la información técnica”.

Nosotros por convicción -se puede revisar, porque llevamos 199 sesiones- cuando hay una información que no es alentadora, la decimos igualmente. Por ejemplo que puede haber un rebrote, por ejemplo esto de que no tenemos ninguna vacuna, por ejemplo, el hecho de que se prolongó cierta etapa, estamos en meseta ya no estamos reduciendo”, explicó.