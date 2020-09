Salida de Conago no es un rompimiento con el gobierno federal, afirma Gobernador de Guanajuato

Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, aseveró que “se agotó por completo” de la Conago para llegar a acuerdos con la Federación

Sobre la salida de él y otros nueve mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, dejó en claro que la medida no significa un rompimiento con el gobierno federal, sino todo lo contrario, buscarán nuevas formas de diálogo para llegar a acuerdos dada la emergencia sanitaria y económica ocasionadas por la pandemia.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Rodríguez Vallejo aseveró que el modelo de la Conago se agotó por completo.

“Después de discutirlo ampliamente por varias horas, creemos que el modelo (de la Conago) está agotado para llegar a acuerdos con la Federación”, reiteró.

“Hoy se viven uno de los peores momentos en materia económica y sanitaria en los últimos 100 años y necesitamos establecer canales eficientes de diálogo donde nos permitir llegar a acuerdos para satisfacer las demandas de quienes nos toca gobernar, y no creemos que la Conago sea ese vehículo”, refirió.

“Además los acuerdos tienen que ser por unanimidad, la agenda con el presidente no es un diálogo donde lleguemos a acuerdos, sino que es un discurso que es como escuchar la mañanera donde no hay una retroalimentación de los temas, creemos que no es el modelo”, subrayó.

Apuntó que los gobernadores de la Alianza Federalista buscan “proponer una alternativa de modelo de vehículo para llegar a acuerdos con el gobierno federal en temas concretos.

“Queremos dejar en claro que no es un rompimiento con el gobierno federal, que al contrario, estamos pidiendo un diálogo pero ya sobre temas muy concretos y sobre acuerdos muy aterrizados, con propuesta concretas en temas de pacto fiscal, energías renovables, el tema sanitario. Somos gobernadores que coincidimos en que el verdadero federalismo no se ha dado nunca en México. Hay grandes esfuerzos, pero hoy el centralismo amenaza al federalismo”, abundó.

“Hay que ser sinceros: nunca hubo un frente. Si creen que la Conago era un contrapeso al presidente, pues no. Tal vez era frente único, pero con un vehículo que no avanza. El diálogo con la Conago no nos iba a llevar a ningún lado y hay que buscar otras alternativas. Claro que se vale ser disruptivos y buscar nuevas opciones en beneficio de la gente”, recalcó.

El gobernador de Guanajuato enfatizó que seguirán buscando el diálogo con el gobierno federal y que buscarán invitar a dicha alianza a otros mandatarios estatales.

“Tenemos una intención de invitar a los gobernadores a que se sumen, ahorita somos diez gobernadores pero podemos llegar a ser más del 50 por ciento. Nosotros tenemos todavía la esperanza de que se pueda dar ese diálogo”, expresó

“No estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos viviendo la peor crisis sanitaria y económica en 100 años y no nos hemos reunido a debatir este tema, a ver qué solucionamos, cómo vamos a aportar. Tal vez nos sigan ignorando, pero cuando la historia nos llame a todos a cuentas, veremos quienes tuvimos el valor de alzar la voz”, refirió.

Disminuye violencia tras caída de El Marro, pero pide no “cantar victoria”

El gobernador de Guanajuato señaló que sí hay una disminución de la violencia con la caída de José Antonio Yépez Ortiz El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, pero todavía falta camino para recomponer el tejido social en la zona.

“Sí hubo una disminución (de la violencia), no es significativa que nos haga cantar victoria. Sí ha habido una disminución de los homicidios dolosos, pero sobre todo la percepción de la ente de la zona Laja-Bajio, sí ha habido una disminución de la delincuencia pero no estamos ni cerca de cantar victoria, al contrario es momento de reforzar”, precisó.

“Sí ha habido un avance pero no para decir que estamos satisfechos, hay mucho trabajo por hacer. Sabemos que es una descomposición que se dio por muchos años del tejido social y que nos va a llevar un par de años recomponerlo, pero estamos con una ruta y un plan y con una coordinación muy estrecha que nos permitirá salir del tema”, añadió.

Con información de López-Dóriga Digital