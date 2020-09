Charly López llora en televisión y pide que no lo juzguen

Charly López rompió el silencio ante la muerte de su compañero en Garibaldi, Xavier Ortiz y pidió “no ser juzgado”

Tras la sorpresiva y lamentable muerte de Xavier Ortiz, su compañero del grupo Garibaldi, Charly López ha sido blanco de ataques y críticas por la fuerte discusión que ambos sostuvieron en el 2019.

Xavier acusó a Charly de “robarle la idea” de crear un nuevo grupo con jóvenes talentos, la disputa entre ambos generó polémica y críticas de ambas partes. Finalmente, meses antes de fallecer Xavier se reconciliaron.

Charly López no había hablado ante el suicidio de su compañero con quien fundó Garibaldi en 1989. En entrevista en el programa De primera mano, rompió el silencio la tarde de martes 8 de septiembre. Lloró, lo recordó y pidió que no lo juzgaran.

“Eramos hermanos, amigos. Si me ven hinchado es porque no he dormido nada, me la he pasado pensando en mi hermano (Xavier Ortiz), se me va la vida. Vivimos cosas maravillosas, yo no entiendo por qué no pidió un grito de ayuda”, dijo entre llanto, Charly López.

Exclamó que él no era culpable de la muerte del también actor. “Es complicado que en las redes sociales me culpen a mí, cuando son decisiones personales. Nadie tiene la culpa, si me hubiese pedido apoyo, hubiese estado presente, porque para eso somos los hermanos. No sé que haya tenido Xavier para que haya tomado esa decisión”.

Charly comentó que la última vez que habló con el exposo de Paty Manterola fue cuando él saco su grupo musical. Además se comprometió a ayudar al hijo de ocho años que dejó el cantante.

“Vamos a hacer algo por Xaviercito porque es parte de la familia. No he tenido contacto con su exmujer, pero haremos de todo lo posible para que Xavier chico no la pase mal”, aseguró.

López aseguró que las razones verdaderas que lo conllevaron a Xavier al suicidio sólo las va a saber él. “Hablé con él hace ocho meses y me dijo que estaba muy preocupado por el divorcio que estaba atravesando”, confesó.

Xavier Ortiz se quitó la vida, la mañana del lunes 7 de septiembre en una casa, donde residía alquilado, en Guadalajara, Jalisco.

Con información de TVNovelas