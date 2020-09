Fiscal de Jalisco, sin señalamientos por levantones: De la Cruz Tovar

El fiscal anticorrupción asegura que hasta hoy no hay pruebas que lleven a demostrar que Gerardo Octavio Solís tuvo participación en los hechos

A tres meses de los levantones cometidos por policías investigadores a jóvenes que se manifestaban para exigir justicia por Giovanni López, presuntamente asesinado en manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en las indagatorias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción no se ha nombrado a Gerardo Octavio Solís Gómez.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, hasta hoy no hay pruebas que lleven a demostrar que Solís Gómez, el fiscal estatal, tuvo participación en los hechos o fue quien dio órdenes para cometer las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas, pues tampoco en las declaraciones obtenidas en el caso ha sido mencionado.

“De entrada sí podríamos decir que, de los datos que hemos recabado hasta este momento, no nos lleva hasta el nivel de el fiscal. No podemos decir en este momento que tengamos un señalamiento directo, ni de los investigados ni de las víctimas o los testigos, porque también tenemos policías que nos han servido como testigos. Ninguno de ellos ha hecho algún señalamiento hacia el fiscal y por eso no se puede decir que haya alguna investigación contra él, no hay algún elemento objetivo que lo vincule a esta actuación”, expresó.

Hasta el momento, recordó, suman nueve los policías investigadores y mandos presentados ante un juez por los hechos registrados el pasado 5 de junio, de los cuales sólo tres no fueron vinculados a proceso porque el juez consideró que no había pruebas suficientes para hacerlo. Sin embargo, de acuerdo con el fiscal anticorrupción, ellos consideran que hay vastos elementos para hacerlo, por lo cual ya se integran los recursos necesarios para que vuelvan a ser presentados ante el juez y se logre su vinculación.

Del resto, cuatro fueron vinculados a proceso el lunes con un proceso en libertad con medidas cautelares por seis meses como la separación del cargo por seis meses, no salir del país y la presentación periódica ante el juez; otro enfrenta el proceso en suspensión condicional (en libertad, regresando a laborar en actividades administrativas y con capacitación en DH).

El elemento restante es el J3 de la Policía Investigadora, de quien se llevará acabo la audiencia intermedia en los próximos días, luego de que este 8 de septiembre concluyera su periodo de prisión preventiva.

Entre las pruebas, dijo, hay más de 150 horas de grabaciones obtenidas de las cámaras del C5, del interior de la Fiscalía estatal donde mantuvieron cautivos a varios de los jóvenes levantados, y de negocios cercanos a las inmediaciones de la dependencia, mismas que todavía continúan analizándose.

“Hay videos de tres, cinco minutos, pero se han analizado muchísimas horas de video. Ha sido un trabajo bastante arduo, para los tres meses que llevamos en estas investigaciones y para el personal que ha trabajado en ellas ha sido un trabajo bastante arduo”, añadió.

De la Cruz Tovar explicó que desde la Fiscalía Anticorrupción se trabaja particularmente con el tema de abusos de autoridad de acuerdo con la injerencia de la dependencia, la desaparición forzada como tal, aseguró, se investiga desde la Fiscalía General de la República, que hasta hoy no ha dado avances del caso, sino que sólo ha pedido información que, desde la Fiscalía Anticorrupción, se ha brindando, aseguró.

Funcionarios de Ixtlahuacán siguen en la mira

Gerardo de la Cruz Tovar aseguró que el caso de Giovanni López sigue en investigación y que, entre los avances obtenidos se encuentra la declaración por parte de los familiares del joven, aunque no dio detalles al respecto por ser parte de las indagatorias que podrían afectar al proceso que se lleva.

Con esta nueva aportación, entre otras pruebas adicionales, señaló, se obtuvieron nuevos datos para llamar a más personas a audiencia con lo cual “los funcionarios de Ixtlahuacán de los Membrillos restantes no están a salvo”, pero se busca fortalecer las investigaciones para así solicitar las órdenes judiciales debidas.

Hasta ahora, sólo hay tres elementos de la Comisaría de aquel municipio (incluyendo al director de seguridad pública) que ya fueron vinculados a proceso y llevados un año a prisión preventiva acusados pro los delitos de tortura y homicidio.

