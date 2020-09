Suspensión de AstraZeneca “es un evento muy común”, señala López-Gatell

Hugo López-Gatell pidió a la población no especular sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Astra Zeneca

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló siempre está la posibilidad de que las vacunas experimentales puedan causar efectos secundarios o afectaciones.

El funcionario federal habló sobre la decisión de Astra Zeneca y la Universidad de Oxford de frenar la realización de pruebas de su vacuna contra el COVID-19.

En todos estos estudios se debe garantizar que existe un comité de seguridad y monitoreo de datos, que es una entidad independiente de las personas investigadoras a quien se le expone los datos de la investigación y solo el comité puede conocer a quién le tocó vacuna y a quién le tocó placebo”, explicó.

Explicó que fue el mencionado comité el que decidió frenar las investigaciones. “Hasta este momento, se desconoce si existe asociación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción adversa que haya sido”.

Señaló que habrá que investigar si existe relación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción secundaria.

Lo que quiero dejar en claro a la población es no anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad, en general de las vacunas, y en particular de esta porque no tenemos la información correspondiente“, explicó.