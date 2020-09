Captan a la “Virgen” que bendice Matamoros

Jesús Manuel Suárez, alias la “Lasoria”, relató que apenas la semana pasada, entendió porque su abuelo José Trinidad García, a quien cariñosamente sus vecinos en Matamoros conocían como “El Maistro Trini“, le decían que el pueblo estaba bendecido por la Virgen, pues ahora él pudo ver la imagen labrada en el cerro que se ubica por la carretera estatal a Coyote, entre los ejidos Vicente Guerrero y Solís.

“Lasoria” como lo conocen sus amigos, clientes y familiares, se dedica a realizar trabajos de herrería, incluso con acabados artísticos y sobre diseño desde hace muchos años y cuando pasó por el lugar descubrió la figura, la cual plasmó en foto.

“Yo era un niño de unos seis o siete años y mi abuelo ya era muy grande de edad y seguido me decía eso de la Virgen”, expuso.

Sin embargo, dijo que él con sus “arrebatos de niñez y juventud”, no le hice caso, pensando que tal vez estaba divagando por su edad.

Pasó el tiempo y este reconocido herrero matamorense, se casó y tiene a sus hijos que procreó, sin embargo, no se explica cómo coincidió el relato de su abuelo, con lo que “descubrió” a mediados de la semana.

Aunque también piensa que tal vez su familiar alguna vez vio la imagen labrada en el cerro que se ubica por la carretera estatal Matamoros-Coyote, entre los ejidos Vicente Guerrero y Solís, pero no le dijo a nadie.

“El hecho es que, desde la semana pasada, me salió un cliente para hacerle un trabajo de herrería en el ejido Solís, por lo que por cuestiones de jale, fui a esa comunidad a mediados de la presente semana. Me fui temprano en la mañana”, explicó.

“Ya tenía un regular tiempo que no transitaba por esa carretera y me sentí bien, respirando aire fresco y admirando el bonito paisaje de un tramo, como de unos seis kilómetros de esa carretera, por lo que, de repente, me fijo en una parte de esa sierra, la imagen de la virgen, que para mí es la de Guadalupe”, dijo.