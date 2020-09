(VIDEO) Pepillo Origel lanza mensaje para Alfredo Adame

El periodista Pepillo Origel respondió a los insultos y señalamientos que ha dicho Alfredo Adame en su contra

En los últimos días, Alfredo Adame ha acaparado la atención por los insultos que ha dicho para varias personalidades del espectáculo en México. El actor de telenovelas y conductor no para de expulsar fuertes criticas y acusaciones.

Uno de las últimas personas que atacó fue al periodista José Luis Origel, mejor conocido en el medio artístico como “Pepilo”. Entre tantas cosas que mencionó, lo señaló de ser “un depredador sexual”.

Pepillo no se quedó callado y le envió un mensaje a Alfredo Adame, pero a diferencia del actor, en este recado no hubo insultos. A la salida de Televisa San Ángel conversó con varios medios de comunicación y expresó cómo se sentía ante la lluvia de insultos que recibió.

“De este tipo (Alfredo) no quiero hablar, porque son puras mentiras. No vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa y que eso (los señalamientos) lo van a arreglar los abogados”.

El conductor invitado de HOY aseguró sentirse tranquilo y en paz, pese a las críticas que ha sido objeto. “Eso no me afecta, porque si fuera una persona seria, un César Évora, un Juan Soler me dolería muchísimo, pero no. Qué Dios lo perdone (a Alfredo), no tengo nada en contra”.

Finalmente, el comunicador alegó que nada le quitara la felicidad. “Vivo bien, estoy feliz, tengo a mi familia. Para que me preocupo”, dijo.

Con información de TVNovelas