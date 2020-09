Sergio Mayer le prometió al hijo de Xavier Ortiz no desampararlo

El pasado 7 de septiembre el medio artístico se vistió de luto tras la lamentable muerte deXavier Ortiz, por lo que las reacciones de sus amigos y fans no se hicieron esperar.

Ante esto, en exclusiva para las cámaras del programa ‘Hoy’, Sergio Mayer habló de la muerte de su amigo y compañero, quien vivió uno de los momentos más dolorosos al reconocer el cuerpo del ex integrante del grupo Garibaldi.

”Ayer fue uno de los momentos más fuertes y tristes de mi vida, haber escuchado todo lo que me dijo el MP y por supuesto, acompañar a Carisa su ex mujer en el reconocimiento del cuerpo, No daba crédito en ver a una persona que tanto quiero en una plancha, inerte y sin ningún gesto”, contó.

El también diputado prometió al hijo de Xavier que será su amigo, pues le confesó que su padre había sido su mejor amigo, por lo que hicieron varios planes para verse más adelante.

Relata Mayer que tras enterarse de la muerte de Ortiz, su familia lo acompañó en su dolor y, por lo que de inmediato prendieron una veladora en honor a su gran amigo.