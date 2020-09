Thalía arrasa en el amor y en la música

En la música, Thalía se mueve gozosa a un ritmo vertiginoso y sorprende a sus fans de manera constante; en la vida personal, la estrella mexicana tiene una estabilidad emocional al lado de su esposo, Tommy Mottola, con quien está por cumplir ¡20 años de casados!

Este amor a la mexicana sí que calló bocas, porque, contrario a lo que algunos auguraban, la intérprete de “La Luz” ha creado un lazo de amor y complicidad con el padre de sus hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

“La verdad que siempre en mi vida he tenido dimes y diretes, mitos e historias en mi entorno, así que desde hace años dejé de prestar atención al chismerío.

“Sólo sé que desde que lo conocí hasta el día de hoy hemos creado una vida hermosa juntos y cada día que pasa es una nueva aventura de la mano”, declaró Thalía.

Y es que su lujosa boda, realizada en la Catedral de San Patricio, Nueva York, el 2 de diciembre de 2000, convocó a estrellas como el ya fallecido Michael Jackson, Robert De Niro, Danny DeVito, Jennifer Lopez, Gloria y Emilio Estefan y Marc Anthony, así como Verónica Castro y Carmen Salinas.

A meses de cumplirse dos décadas de aquella noche, ¿cómo planea celebrar este aniversario?

“¡No me había puesto a pensar eso! Gracias, gracias por recordarme, ¡ja ja ja! ¡Qué nervios me acabas de dar! Ya 20 años. Dios mío, qué impacto”, expresó emocionada.

“No sé si tendremos algún plan para celebrar con todo lo que está pasando, pero con que podamos estar tranquilos y solos en algún lugar disfrutando de la naturaleza, con eso tenemos”.

Consciente de la crisis de salud que se vive, indicó que no habrá celebración con invitados.

“Más que nada queremos estar juntos con los chicos y celebrar así, tranquilos y valorando los frutos de este amor”, señaló.

En estas dos décadas han creado una complicidad y los pequeños detalles hacen más fuerte su unión.

“Yo soy feliz con una caricia, con una sonrisa, con un guiño de ojo, con una rosa en mi almohada, con una taza de té preparada como a mí me gusta de sorpresa. Esas son las cosas que me enamoran”.

Y se hizo ‘la luz’

Thalía puso a bailar a sus fans en TikTok con su nuevo sencillo, “La Luz”, que canta a dúo con Myke Towers y en el que de nuevo está rapeando.

“¡Amo esta canción! Tainy y su equipo me la hicieron llegar y desde que la escuché me obsesioné con ella. La verdad que tiene una mezcla de urbano, pop, electrónico, súper única. Quise lanzarla ya porque el mensaje es muy poderoso: ‘Que la luz se apague, pero que nadie pare, que la luz se apague, pero que la música no pare…

“Y de eso se trata, que a pesar de la incertidumbre y de ahora no ver la luz al final del túnel con lo que estamos viviendo, la música de nuestro corazón, nuestros anhelos y nuestra fe no parará nunca”, explicó.

Otro motivo de gozo para la ex Timbiriche es la edición en vinil de su álbum Primera Fila a 10 años de su lanzamiento, un disco que le regresó la pasión y la adoración que siempre había sentido por la música, aseguró.

“Me divierte escuchar que les sorprende descubrirme rapeando cuando uno de mis grandes éxitos es el rap que escribí para ‘Arrasando’. Recuerdo que cuando Emilio Estefan me lo dio, volaron ideas por mi cabeza y me senté en el estudio y empecé a sacarlas a través de un rap.

“Y lo mejor es que si escuchas la letra de ‘Arrasando’, ahora sigue más vigente que nunca. Y sí siento que de alguna manera cuando uno rapea puede meter más contenido en la lírica de la canción”.

Thalía adora tener la versatilidad de poder interpretar desde una balada hasta un rap.

Con información de Grupo Reforma