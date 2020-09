El SAT podrá grabarnos en el 2021

A menos que en el Congreso de la Unión se modifique el planteamiento inicial de las reformas presentadas recientemente en el paquete fiscal 2021, todo indica que las autoridades fiscales podrán hacer uso de la tecnología dentro del ejercicio de sus facultades. Esto fácticamente implicará que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá valerse de cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros dispositivos, para recabar información sobre los contribuyentes.

La propuesta de reforma al artículo 45 del Código Fiscal de la Federación (aquí la encuentras) establece que “las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal”. Sin embargo, la redacción, un tanto ambigua, deja mucho a la interpretación y ha generado dudas entre la población.

La pregunta que viene ante esta redacción es: ¿para qué quieren en el SAT también imágenes y material adicional de los contribuyentes? Acaso no basta con tener los registros contables, electrónicos y digitales de todas las operaciones, gastos e ingresos que realizamos los ciudadanos diariamente.

Por si no estabas al tanto, como nunca en la historia, hoy las autoridades fiscales tienen acceso a toda nuestra información bancaria, comercial, laboral, bursátil, y hasta de historiales académicos. Podemos estar en presencia de una intromisión indebida y excesiva, más allá de lo que la propia Constitución permite a las autoridades fiscales.

En efecto, el artículo 16, ante penúltimo párrafo, de la Constitución permite que las autoridades fiscales puedan realizar visitas domiciliarias, exigiendo que se exhiban libros y papeles para comprobar el cumplimiento de las leyes fiscales, pero nada más. En ninguna parte habilita a que las autoridades fiscales puedan obtener o recabar, desde el domicilio de los contribuyentes, otro tipo de información distinta a la documental.

Además, la reforma puede entrañar una colosal intervención en la vida privada e íntima de las personas, pues dudo que habiendo tantas necesidades, las autoridades fiscales vayan a invertir recursos en la compra de equipos tecnológicos propios para ejercer la nueva atribución legal de la que pretenden les dote el Congreso de la Unión.

De otra forma, los registros y grabaciones se tendrían que realizar con los equipos propios del personal del SAT, lo cual no garantizaría la protección de la información al estar resguardada en equipos particulares y no públicos. Llevado al extremo, y de no realizarse ajustes a la propuesta, puede interpretarse incluso que esas imágenes se puedes tomar con Google Earth, pues no define cuáles son dichas herramientas tecnológicas con las que podrá apoyarse ahora el SAT.

En las próximas semanas les iré contando mis puntos de vista sobre las novedades de la reforma fiscal para el 2021. Les invito a que estemos en contacto en mi cuenta de Twitter: @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco

P.D. Sigan en TikTok a @la_susa0, talentosa rockera, maestra y emprendedora que hoy explora en esa red social una nueva faceta profesional. Todo el éxito Susana.

Con información de Latinus