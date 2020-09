Acusa López-Gatell sabotaje de grupos al plan del gobierno contra el COVID-19

El subsecretario de Salud recalcó que fue muy “optimista” con respecto a dar a conocer modelos matemáticos de proyección de la pandemia

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, aseveró que existen actores políticos, económicos y medios de comunicación que han buscado sabotear el esfuerzo del Gobierno de México para controlar la pandemia de COVID-19.

En entrevista para La Jornada, el funcionario de la Secretaría de Salud que si pudiera regresar el tiempo hubiera cambiado algunas cosas en el manejo de la pandemia en el país.

“Algunas cosas, pero sí y sólo si hubiera condiciones propicias como una actitud comprometida de los actores políticos y económicos y algunos medios de comunicación. Sin embargo, no han estado dispuestos a trabajar con visión de país y mantenernos en la esfera técnica. De manera inocente pensé que habría generosidad humana, pero se han pasado saboteando el esfuerzo del gobierno y la sociedad para controlar la pandemia”, declaró.

El subsecretario de Salud recalcó que fue muy “optimista” con respecto a dar a conocer modelos matemáticos de proyección de la pandemia.

“Confieso que fui optimista. Pensé que los actores políticos estaban preparados para la verdad, que se pueden recibir buenas y malas noticias, en lugar de verlo de manera maniquea, de que ante una mala noticia lo señalan como un error y quieren culpables”, argumentó.

“Dijimos lo que pasaría sí y solo sí se respeta el confinamiento, las empresas no esenciales cierran y los gobiernos estatales verifican que así sea. Entonces se cumpliría la predicción de la curva epidémica y podemos documentar que donde no se respetó el confinamiento, no ocurrió la predicción”, apuntó.

