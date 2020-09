Alonso Ancira, dueño de AHMSA, demanda a López Obrador por difamación

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), presentó una demanda en su contra por difamación.

En esta demanda, Ancira Elizondo detalló que el presidente viola sus derechos por los constantes señalamientos en su contra durante las conferencias matutinas.

Alonso Ancira presentó una demanda en contra mía por la misma situación. Está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares. Y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta”, aseguró.

“No es un pleito, no me peleó con nadie, no tengo enemigos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, recalcó.

“Él (Ancira) dice que lo estoy difamando porque se menciona el caso en las mañaneras. He denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó el llamado Pacto por México, ya no se habla de eso”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital