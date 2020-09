Toluca es un ‘pobre Diablo’… Suma seis derrotas en 11 jornadas

Se agrava la crisis de los Diablos que tienen cinco juegos sin ganar, con cuatro derrotas incluidas, luego de que Santos los derrotó en el Nemesio Diez.

La crisis del Toluca no parece tener fin. Los Diablos suman cinco partidos sin ganar (cuatro derrotas), luego de caer en casa 1-2 ante Santos Laguna.

José Manuel de la Torre no encuentra la fórmula para enmendar el camino de los Diablos Rojos que viven un verdadero infierno y esta vez el conjunto de La Comarca, que tampoco pasa por un gran momento, les hizo ver su suerte.

Al minuto 40 Walter Sandoval marcó el 1-0 con un golazo, ciertamente, pero en una acción anunciada una y otra vez por Santos. Tiro de esquina ejecutado hacia la entrada del área grande para que de aire la prendiera el mediocampista y anidara el balón en un rincón del arco de Luis García.

Se esperaba una posible reacción de los anfitriones en el complemento, pero lo que llegó al 53’ fue el segundo de Santos por conducto Octavio Rivero, quien se encontró con un balón peinado por Furch, y a la entrada del área sacó un cañonazo imparable.

Los escarlata son un conjunto sumamente predecible, sin variantes, que finca sus esperanzas en lo que pueda hacer Rubens Sambueza a través de un servicio o un balón parado, pero si no es el argentino no es nadie.

En la compensación, Michael Estrada descontó para los rojos, pero ya no hubo tiempo de reacción, pues se acabó la contienda y se consumó un nuevo tropiezo de los del Chepo de la Torre.

En 11 fechas, Toluca tiene seis derrotas, está metido en un tobogán sin fondo, y no solo se trata de los resultados, si no de un funcionamiento que no da esperanzas de que se pueda mejorar el panorama.

Con información de Latinus