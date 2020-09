Vigilantes se roban el Emmy

La miniserie de HBO se coronó como la triunfadora de la gala celebrada de forma virtual, con nominados en su casa y en un año considerado “miserable”

Watchmen, producción de HBO, ganó 11 estatuillas, incluida Mejor Miniserie, en ceremonia efectuada de manera virtual.

Un llamado a la unión y el amor fue el tema principal en la entrega de los Emmy la noche de este domingo, celebrada en un Staples Center de Los Ángeles sin audiencia.

Con mensajes de apoyo para los trabajadores de la educación y servicio postal en épocas de Covid-19, así como reiteradas invitaciones para registrarse y votar en las próximas elecciones que tendrá Estados Unidos, sin dejar de lado el llamado a frenar el racismo, se vivió la entrega número 72, que premia a lo mejor de la tv.

La miniserie de HBO, Watchmen fue la más reconocida al llevarse cuatro premios, que se suman a los siete que ya había ganado en las categorías técnicas, con un total de 11.

Al obtener el mayor reconocimiento en su rama, como Miniserie, dedicaron el premio a las víctimas y sobrevivientes de la masacre en Tulsa de 1921 en contra de personas negras, hecho que se retrata en la serie.

“Los incendios que destruyeron Black wall street siguen ardiendo el día de hoy. La única forma de apagarlos es si peleamos por ellos juntos”, comentó el creador Damon Lindelof.

“La historia es un misterio y está rota en millones de piezas y muchas están perdidas. Sabemos dónde están esas piezas pero no las buscamos porque sabemos que encontrarlas va a lastimarnos”.

En el segundo peldaño, del lado de la comedia, la gran ganadora fue la serie canadiense Schitt’s Creek al llevarse los siete premios en los que estaba nominada esta noche, incluido Mejor comedia, Actriz para Catherine O’Hara y Actor para Eugene Levy.

Éste último, además, vio a su hijo Daniel como ganador en Actor de reparto y Guión.

“Nuestro show es acerca de los efectos de transformación del amor y la aceptación; sólo quiero decir que aquellos que no se han registrado para votar por favor lo hagan y vayan y voten porque esa es la única manera en que vamos a tener algo de amor ”, dijo Daniel Levy.

En las categorías de Miniserie, Mark Ruffalo ganó como Actor por I know this much is true, de HBO, donde interpreta a gemelos.

“Nuestra historia es sobre la familia, sobre un hombre que

DANIEL LEVY

Actor

“Aquellos que no se han registrado para votar, por favor, háganlo; esa es la única manera en que vamos a tener algo de amor”

MARK RUFFALO Actor “Nuestra historia hace una gran pregunta: ¿cómo vamos a curar y honrar de los otros, los más vulnerables? Tenemos que unirnos con amor”

está luchando por su hermano que vive con una enfermedad mental, es un historia que es muy común para los estadounidenses y el mundo, y hace una gran pregunta ¿cómo vamos a curar y honrar y cuidar de los otros y de los más vulnera

bles? Lo hacemos con amor, compasión, luchando por ellos, tenemos que unirnos”.

Entrega diferente

La ceremonia se realizó de manera virtual con cámaras desde más de 100 países en los hogares

de los nominados.

Arrancando la noche con humor, Jimmy Kimmel cuestionó por qué hacer un show en medio de la pandemia y bromeó señalando que es algo frívolo en cualquier momento del año.

“Este ha sido un año miserable, de división, injusticia, enfermedades, escuela vía Zoom, desastre y muerte, hemos estado en cuarentena en casa, confinados como prisioneros. ¿Pero qué encontramos al final del túnel negro? Un amigo que está ahí para nosotros 24 horas al día: nuestra vieja camarada la tv”, dijo Kimmel.

El mejor drama fue para la serie Succession, que logró siete en total.

Con información del Universal