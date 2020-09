Vinculan a funcionario del gobierno federal con escándalo por lavado de dinero en HSBC

El encargado de evitar el lavado de dinero en el banco HSBC y que provocó diversas multas a la institución por este delito, hoy trabaja en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló en una investigación de Quinto Elemento Lab y Connectas.

Ramón García Gibson, quien hoy ocupa el cargo de Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables en el SAT, integró el Comité de Comunicación y Control (CCC) del banco HSBC, institución que decidió cancelar una cuenta donde Andrés Manuel López Obrador recibía aportaciones voluntarias mediante la asociación “Honestidad Valiente”.

Quinto Elemento Lab señala que a una indicación de Ramón García Gibson, presidente del CCC, dieron lectura al orden del día, en cuyo tercer punto se discutiría la cancelación de las cuentas de “Honestidad Valiente”.

De acuerdo con la investigación, el CCC calificó a la asociación como una Persona Políticamente Expuesta (PPE), es decir, ciudadanos con participación potencial en hechos de corrupción en virtud de su posición e influencia políticas.

El 27 de junio de 2007, López Obrador anunció que abriría una cuenta Banorte para recibir donativos de la gente luego de que otro banco cancelara su primer cuenta.

El reporte menciona que García Gibson fue omiso en combatir a organizaciones y personas señaladas por incurrir en movimientos financieros irregulares, entre ellos, Zhenli Ye Gon, a quien las autoridades procesaron bajo cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas.

Ye Gon, un viejo cliente de HSBC México no tuvo afectación en sus cuentas, las cuales no fueron clasificadas de alto riesgo, a pesar de que sus operaciones generaron sospechas del corporativo desde 2003, la instrucción de terminar la relación de negocios con él, no fue acatada por el CCC que dirigía García Gibson.

La cuenta de Banorte que López Obrador abrió luego de que García Gibson ordenara cancelar su primera cuenta de aportaciones, es desde donde salieron los recursos en efectivo que David León entregó al hermano del presidente, Pío López Obrador, a como reveló Latinus.

Cuando cancelaron la cuenta de “Honestidad Valiente” en HSBC, Andrés Manuel López Obrador culpó a Guillermo Ortiz, quien era el gobernador del Banco de México, y Agustín Cartens, como secretario de Hacienda, de presionar para la cancelación de la cuenta, decisión que en realidad fue autorizada por el actual funcionario del SAT, concluye la investigación.

Con información de Latinus