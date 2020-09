¡Ya casi! Sólo quedan 570 boletos de Nariz Roja

La lucha de Nariz Roja a favor de los niños con cáncer parece tener el respaldo de la gente.

A cinco días de que lanzaron su gran rifa, han logrado colocar casi 2 mil boletos, coyo costo es de 200 pesos.

“Quedan 10 días para la rifa y sólo 570 boletos!!”, informó vía Twitter la asociación este domingo.

Los premios son un Kit “Team Canelo”, autografiado por el boxeador tapatío Saúl Álvarez; una guitarra autografiada por Maná; un cuadro pintado por Alejandra Guzmán; y una chamarra de colección del Atlas.

Nariz Roja busca recaudar 500 mil pesos para la compra de medicamento oncológico, cuya escasez tienen en vilo a decenas de pacientes con cáncer.

En una serie de mensajes difundidos también en Twitter, piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador atender el desabasto.

“Sr Presidente @lopezobrador_ queremos compartirle algunos cuestionamientos que nos han hecho niños y padres de niños con cáncer: 1.- Hace unos meses aseguraron el abasto de medicamentos, de hecho todo el año lo han prometido y esto no se ha cumplido, cuando será verdad?

“2.- Por qué no nos quieren? Qué hicimos mal?. 3.- Por qué no resuelven esto de la mejor manera por el bien de tantos enfermos, reaperturando la farmacéutica mexicana, ponga candados, multas, pero no los dejen sin medicina.. tenga humanidad !!”, es parte de lo que reclaman.

La empresa a la que se refieren es Laboratorios PiSa, que tenía el 90 por ciento de la fabricación de medicina oncológica en México, y que fue cerrada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Quieres ayudar?

1.- Deposita $200 por boleto en Bancomer BBVA Cta. 0110098078 Clabe 012320001100980784, Campeones de la Vida NR AC.

2.- Envía vía whatsapp (3314174352) la imagen de tu ficha o transferencia con tu nombre, celular y correo electrónico.

Con información de Grupo Reforma