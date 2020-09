Indagan posible nepotismo por hermano de regidora de Morena

Ante la contratación de un hermano en el Ayuntamiento de Guadalajara que podría significar nepotismo o conflicto de interés, la regidora morenista Claudia Delgadillo González está en la mira de la Contraloría Ciudadana.

MURAL publicó que el hermano de la funcionaria tapatía, Carlos Delgadillo González, obtuvo un “hueso” en la Administración municipal desde el 16 de junio, como jefe de Departamento B adscrito a la Dirección de Archivo, cargo por el que percibe 26 mil 52 pesos brutos al mes.

El contralor de Guadalajara, Enrique Aldana, informó que se está realizando un ejercicio de control interno que permitirá determinar si se inicia una investigación contra la regidora de Morena, lo que podría tardar unos 15 días.

“Tenemos que revisar si se advierte un conflicto de interés, es decir, si las funciones que realiza esta persona (Carlos) interfieren o tienen alguna relación directa con las funciones que realiza la regidora”, comentó Aldana.

“(Otro) punto que hay que revisar, y es el más importante para determinar si se abre una investigación, es si uno contrató al otro, ya sea por sí o por medio de alguna otra persona (), lo que se conoce como nepotismo”, añadió.

Además, acotó el contralor, se tendrá que verificar si la contratación que se hizo del hermano de la regidora, fue debida.

“Es decir, si en el expediente se desprende que cumple con su perfil de puesto, con su grado académico, si tiene o no sanción administrativa, si cuenta con antecedentes penales o no, cuándo ingresó, etcétera”, dijo.

Por su parte la edil morenista se deslindó de la contratación de su hermano, advirtiendo que es responsabilidad de las áreas administrativas del Ayuntamiento donde ella no tiene injerencia.

“Mis atribuciones son de carácter reglamentaria, no de carácter ejecutivo, no tengo injerencia en las áreas administrativas para determinar a quién se contrata en las dependencias; no es justo que me involucren en actos que no he realizado para opacar mis 23 años de trayectoria política que ha sido intachable”, apuntó Delgadillo González.

