La certidumbre es tarea del Gobierno, pero también de la IP: Arturo Herrera

El secretario de Hacienda indicó que la responsabilidad de esta dependencia es la política fiscal y económica, mientras que a las compañías y al sector financiero les corresponde cubrir la falta de seguros ante eventualidades.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sentenció el lunes que no solo es responsabilidad del Gobierno dar certidumbre, fomentar la formalidad e inclusión financiera en el país, sino también de los agentes económicos, como las empresas y los participantes del sector financiero.

Esto, ante la solicitud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de incentivos económicos que promuevan la economía formal en México.

“El hecho de que no haya certezas absolutas, no quiere decir que no tenemos que abordarlas y buscar mecanismos para garantizar y lograr que haya menores incertidumbres y, eso es justamente, la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda en la política fiscal y en la política económica, pero también es responsabilidad de ustedes, de cómo ir cubriendo esas faltas de certezas y seguros para las empresas, para las familias en casos de accidentes y eventualidades”, afirmó Arturo Herrera.

Durante la ceremonia de inauguración del Encuentro Digital Covid- 19: Perspectivas el Sector Asegurador Mexicano, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el responsable de las finanzas públicas del país garantizó que como Gobierno tienen que tener una política fiscal y financiera que sea predecible, clara y transparente, para generar un marco en los que todos los actores de la economía puedan operar en condiciones de confianza.

Minutos antes de la intervención del secretario de Hacienda, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, celebró la presencia de Herrera para reiterar la necesidad de que el país cuente con incentivos económicos.

“Yo celebro que esté aquí nuestro secretario de Hacienda porque creo que en el futuro necesitaremos sentarnos a platicar entre nosotros sobre realmente cuáles deben ser los incentivos, y no hablo de buscar mejores márgenes para una determinada actividad empresarial, hablo realmente de un principio económico (porque) creo que muchos de los que estamos aquí compartimos que la sociedad se comporta en función de los incentivos económicos que existen dentro de esa comunidad y que al final, nuestro comportamiento siempre será orientado por este tipo de incentivos económicos”, explicó Salazar.

Añadió que en la medida en que como sociedad se diseñe este tipo de incentivos, es como se va a lograr una mayor inclusión financiera.

“No se trata tan solo de promover que al Estado le cueste en cuanto a poder incentivar una determinada rama industrial, estamos hablando de promover realmente estructuras fiscales, estructuras legales, que nos permitan hacer que más personas entremos a la formalidad y que más personas, al entrar a la formalidad, nos demos cuenta de las enormes ventajas que también nos brinda la formalidad, una de ellas en materia de seguridad social, pero sin duda, en materia de inclusión financiera, que es también un tema que le preocupa a toda la industria y a todo el sistema financiero mexicano”, sentenció el líder empresarial.

Informalidad e inclusión

México es un país que se caracteriza por no tener una inclusión financiera, y esta inclusión financiera no es más que un reflejo de la informalidad que ha ido creciendo tan altamente en nuestro país y a la cual nos hemos referido en reiteradas ocasiones, dijo Salazar.

Y es que de los 56.5 millones de mexicanos que están en la Población Económicamente Activa (PEA), 35 millones de ellos trabajan en la informalidad.

De tal manera que hoy estos números han excedido a los trabajadores formales y esto refleja una falta de productividad y de eficiencia que tiene, entre otros indicadores, lo que sucede con la industria de seguros, poca penetración y poca inclusión financiera, indicó el secretario de Hacienda.

Añadió que hay muchas formas en las que la pobreza y la inequidad son caldo de cultivo para que las familias sean afectadas.

Agregó que los riesgos y la forma de cubrirlos no se distribuyen de manera homogénea a lo largo de los diversos sectores de la sociedad.

“Parte de ello es la agenda de inclusión financiera, a la que hicieron referencia, parte de los riesgos en los sectores más vulnerables nos toca cubrirlos a nosotros desde el Gobierno. Programas como el de la Pensión Universal para Adultos Mayores, ese, en los hechos, es dar un seguro para las personas que están ya en la tercera edad, independientemente de cuál haya sido su historia laboral”, destacó el secretario de Hacienda.

El otro tema es el rol tan importante que tienen las aseguradoras en el sector financiero, y no solamente al estar cubriendo riesgos, sino porque las aseguradoras son ya el tercer inversionista institucional más importante del país.

“Hoy en día, la mayor parte de las inversiones del sector asegurador están en bonos gubernamentales. Se los agradecemos muchísimo, pero probablemente sería mucho más útil al país si estuvieran en inversiones productivas”, sentenció Herrera.

El ‘eslabón’ de la reforma

La reforma de pensiones, que está a punto de ser firmada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá un eslabón muy importante en el sector asegurador, con el fin de formar un mercado sólido y profundo de rentas vitalicias para las pensiones de los mexicanos, anunció Herrera.

“Me parece que es un hecho extraordinariamente significativo, pero que además se enlaza con el sector de las aseguradoras, porque uno de los eslabones más importantes en el que tendríamos que construir, es el de que haya un mercado sólido y profundo de rentas vitalicias. Eso va a ser el complemento de las reformas de pensiones, y ese es un producto que tendrá que venir necesariamente de las aseguradoras”, explicó Herrera a los asistentes a la videoconferencia.

Por su parte, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que dado que la recesión del coronavirus no está generada por desequilibrios, los factores de producción de la economía están ahí para cuando se enciendan los motores económicos y se acelere la reactivación.

“Los factores de producción de la economía están ahí, el empleo está ahí, las personas desafortunadamente están desempleadas, pero están listas para regresar a trabajar, y de igual manera el capital de trabajo”, señaló.

Con información del Financiero