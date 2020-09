UIF descongela 800 mdp de cuentas de Kamel Nacif

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberó un monto total de 800 millones de pesos de las cuentas del empresario Kamel Nacif Borge, también conocido como “El rey de la mezclilla”, luego de que habían sido congeladas tras ser acusado de corrupción política y trata de personas.

“El caso de Kamel Nacif fue un caso en que se liberaron 800 millones de pesos que se habían logrado congelar, en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF al presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Santiago Nieto señaló que eso se logró gracias a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que limita las funciones de la UIF y condiciona sus investigaciones a instancias internacionales.

“Si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse, y por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice ‘valore la posibilidad de bloquear cuentas’, no conceden la suspensión”, señaló Nieto.

Por tanto, aseguró “lo que están resolviendo es la materia del fondo del asunto; es decir, permitir la liberación de las cuentas, y con ello, la posibilidad de que muevan el recurso a otras latitudes u otros países del mundo”.

El titular de la UIF añadió que “hay que llamar la atención poderosamente en este hecho, porque esa interpretación de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas, sería tanto como supeditar a la UIF a una instancia extranjera, lo cual es atentatorio contra la soberanía”.

Por ello, apuntó, “cuando la redacción de estas instancias internacionales es ‘valore la posibilidad de bloquear cuentas’ es en respeto a nuestra soberanía y es en respeto a la autonomía técnica y de gestión, con lo que se maneja la Unidad de Inteligencia Financiera”.

