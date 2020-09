Yalitza Aparicio protagoniza la nueva campaña de Dior

La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio fue elegida para ser parte de la nueva campaña de Dior Parfums #diorstandswithwomen. La iniciativa busca mostrar a las mujeres que transforman el mundo con su trabajo. Entre los rostros de la campaña también están Charlize Theron y Cara Delevingne.

“Para mí, ser mujer significa ser fuerte. Tener la cabeza siempre en alto porque, te digan lo que te digan, tú debes estar segura de lo que eres capaz. También significa resistencia, resistencia a todo lo que debas enfrentar”, dice Yalitza en un video.

De acuerdo con Dior, la campaña #diorstandswithwomen busca visibilizar las grandes acciones de las mujeres, como el papel de Yalitza como embajadora de la UNESCO.

La nominada al Oscar está comprometida con ayudar a visibilizar a las comunidades indígenas y que este y otros grupos vulnerables logren la igualdad.

“Siempre he estado orgullosa de mis orígenes. Y de eso se trata también, al ser una figura pública hacer llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no debemos olvidar nuestros orígenes; no tenemos que negar quienes somos para ser aceptados en la sociedad”, explica Aparicio.

La actriz abrió el pasado 29 de julio su canal de YouTube, donde comparte el orgullo que siente por la cultura mexicana y refrenda su interés por proteger a los pueblos indígenas.

