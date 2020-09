Video Dinamitan cañón de Guadalupe en EE.UU. para construir muro fronterizo

I captured 2 dynamite blasts in Guadalupe Canyon today. MC Donegan (Blasting Co.) or SW Valley Constructor never sounded a siren to announce the blast! #OSHAviolation @TucsonStar @azcentral @CNN @Reuters @ap @CaptMarkKelly @washingtonpost @nytimes @ManyBones1Heart @LaikenJordahl pic.twitter.com/UelbYTHo5r