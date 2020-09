En lugar de calumniar a quienes pensamos diferente, invito a AMLO a construir: Gustavo de Hoyos

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no debe calumniar a los que piensan diferente y que él no promueve la renuncia del Ejecutivo federal luego de que el presidente lo invitó a acampar en la plancha del Zócalo capitalino con el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

“Dice el presidente López Obrador que ojalá que yo vaya a Palacio Nacional. Puesto. Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco”, escribió De Hoyos en su cuenta de Twitter.

Agregó que él respeta el movimiento del FRENAAA, pero no promueve que el presidente López Obrador renuncie, como pide el Frente que se estableció en el Zócalo.

Dice el Presidente @lopezobrador_ que ojalá que yo vaya a Palacio Nacional. Puesto. Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco. PD. Nunca tiro la piedra y escondo la mano. Respeto al movimiento de #FRENA, pero no promuevo que el Ejecutivo renuncie. pic.twitter.com/DH6BTkTyDT — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) September 24, 2020

En otro mensaje, De Hoyos Walther pidió al presidente no calumniar a quienes piensan diferente a él y lo invitó a escuchar sus propuestas como en ocasiones anteriores.

Esta mañana, el presidente López Obrador exhortó a los dirigentes del FRENAAA a acampar con los manifestantes en la plancha del Zócalo y dijo que Gustavo de Hoyos Walther “siempre apoya este asunto pero no da la cara”.

“Que no dejen a la gente sola, un dirigente tiene que enfrentar a quienes se cuestiona y no dejar sólo a los seguidores (…) pero repito, no es obligatorio es nada más voluntario”, expresó el mandatario.

“Ahí de repente me voy a asomar, como vivo aquí, a ver si ya llegó Pedro Ferriz. Hay uno que siempre apoya este asunto pero no da la cara, el de la Coparmex, Gustavo de Hoyos”, agregó el presidente López Obrador.

Con información de Latinus