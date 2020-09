Martino lamenta la renuncia del Chapo Montes a la Selección: “Es el mejor jugador de la Liga”

• El técnico del Tri reveló que trató de convencer al jugador del León para que regrese a una convocatoria, pero no lo logró y respeta sus motivos.

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, explicó en conferencia de prensa que en su momento trató de convencer a Luis Montes de que no renunciara al Tricolor.

“Él tomo contacto conmigo después de la concentración de octubre para comunicarme su decisión, obviamente lo acepto. En marzo hicimos la convocatoria, yo le hice ver que se diera otra oportunidad, convivimos con él y Fernando (Navarro), integraron la lista de la Copa Oro, jugó el previo, hizo un gol y después de esa fecha FIFA me dijo que no quería estar.

“Yo lo lamento mucho, es el mejor jugador que tiene la liga de México, y lamento que haya tomado la decisión. Él no tenía tan claro si era un tema de edad o de no haber tenido minutos, pero no hay más por hacer”.

El ‘Tata’ fue cuestionado sobre la postura del ‘Chapo’ en el sentido de que acudió a algunas convocatorias y ni siquiera fue utilizado en los interescuadras donde participaban 22 jugadores.

“A menos que vean un caos y falta de respeto en la Selección, poca calidad de trabajo, a menos que vean situaciones anormales, todo lo demás es una cuestión de dar, es muy difícil venir a la Selección y no dar, a la Selección se viene a ofrecer, a dar, porque genera en todos ellos la posibilidad de sumar jerarquía. En un panorama en que la responsabilidad sea de alguien, esa recae en cada uno de los futbolistas.

“La responsabilidad se debe de ver con todos, la verdad es que es muy difícil de imaginar por qué uno rechazaría ser jugador con la Selección. El caso del Chapo es claro por los motivos, está claro, viene un poco golpeado por aquella situación frustrada de una lesión (previo a Brasil 2014)”.

Por otra parte, Martino no entró en especulaciones sobre una posible convocatoria de Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, quien estaría tratando de arreglar su documentación y ampararse en nuevas reglas para ser elegible y jugar por el Tricolor.

“Hay que hablar cuando las cosas sucedan. Hoy es un jugador no convocable, Funes Mori es un jugador no convocable. No me gusta hablar de naturalizados, me gusta hablar de convocables o no convocables”.

Con información de Latinus