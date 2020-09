México no soportaría otro cierre económico en caso de un rebrote: Concamin

El vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Raúl Picard, aseguró que la economía mexicana no soportaría otro cierre de actividades en caso de que haya un rebrote por Covid-19 en el país.

“Si viene una segunda ola no podemos parar la economía, México no lo aguanta (…) la respuesta es: México no aguanta otro cierre”, aseguró Picard en conferencia virtual.

“Tenemos que confiar en el sector privado, nosotros estamos haciendo nuestra tarea, estamos cuidando a nuestros obreros (…) lo estamos haciendo muy bien, pero nosotros”, agregó.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), señaló que el impacto de una segunda ola de la Covid-19 en el país dependería de las medidas que se tomen.

“Determinar un cierre similar al que se operó en el segundo trimestre del año probablemente sería inadecuado y causaría una contracción como la que ya vimos”, aseguró.

Destacó que la economía podría volver a caer en 2021 alrededor de un 2%, adicional al 8.5% que la Concamin prevé para el 2020.

“Si se da esta segunda ola (…) nos volvería a llevar a terreno negativo”, indicó.

Puntualizó que, aun considerando medidas en donde los sectores estratégicos ya están definidos y ya se aprendió que se deben de considerar ciertas cadenas de valor “es evidente que habría cierto freno de la economía”.