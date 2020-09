Critica Delgado a gobernadores de Alianza Federalista

Mario Delegado, candidato a la dirigencia nacional de Morena, llamó comodinos a los gobernadores que inetrgran la Alianza Federalista por sólo extender la mano para pedir recursos.

Durante su visita a Nuevo León, el diputado federal pidió el apoyo de la base de militantes de Morena en el casino Monterrey.

“El presidente es muy sensato y busca en tiempos de crisis rescatar y cuidar el dinero y no endeudarse, los gobiernos en el pasado lo hacían más fácil, ante tragedias repartían dinero y endeudan al país y eso ya no se ve”, argumentó el coordinador de Morena a nivel federal.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón forma parte de está alianza que ha cuestionado la falta de recursos por parte del gobierno federal.

“La Alianza Federalista de Gobernadores no lucha por la democracia y somos convencidos de ello, esa es la convicción, AMLO compite contra la red de corrupciones y ese grupo es lo que no quiere.

“Están molestos los gobernadores porque no les gusta la austeridad, hay gobernadores que son comodinos como nuestros hijos, solo estiran la mano para gastar pero cuando trabajan se dan cuenta que no es así, y ellos no trabajan”, afirmó.