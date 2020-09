Embargos y el SAT en el 2021

En las últimas dos semanas te he contado las novedades propuestas por el Ejecutivo Federal al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el siguiente año y que próximamente serán aprobadas por el Congreso de la Unión.

El domingo pasado te presenté algunos comentarios sobre una nueva facultad que tendrá el SAT para asegurar cuentas bancarias de terceros cuando no cumplan con sus requerimientos de información. Bueno, pues se pone peor.

Parece que para el 2021 el fisco federal se va a servir con la cuchara grande cuando se trate de cobrar.

Cuando le debes al SAT, debes de cubrir tus adeudos. No se trata de una opción, es una obligación que tenemos todos los mexicanos. Hasta allí, aunque no gusta pagar, no hay discusión. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno se pone exquisito y prefiere seleccionar lo mejor que tienes? Y mira que, de por sí, ya tenía amplias facultades para elegir del menú.

Con las reformas a los artículos 141 fracción V y 160 al CFF el SAT tendrá nuevas atribuciones que le permiten ampliar el menú de garantías en el pago de contribuciones.

En el primer caso, ya no se va a permitir trabar embargo en la vía administrativa sobre cualquier tipo de bienes. Ahora el SAT irá solamente por bienes muebles tangibles, e inmuebles. pero no de cualquier tipo, solamente inmuebles que se encuentren en zonas urbanas. Dicho de otra forma, ya no le gustan los predios rústicos porque dice el gobierno que luego no los puede vender.

Por lo que hace a los bienes muebles tangibles, la iniciativa de reforma señala que la finalidad es que no puedas entregar “marcas” para pagarle al SAT, porque básicamente dice que no le gustan. Prefiere cosas que pueda vender rápido y caro.

De igual forma, se fortalecen las facultades para trabar embargos sobre créditos pendientes que les deban de pagar a los contribuyentes que tengan deudas con el SAT.

Sí hasta ahora es posible asegurar la cartera de clientes con cuentas por cobrar, ahora los deudores de los contribuyentes tendrán que entregar información detallada de las operaciones, so pena de tener que enfrentar un problema con el fisco federal, algo que nadie quiere.

Si los legisladores del Congreso de la Unión no realizan modificaciones a la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal, la autoridad fiscal tendrá más colmillos y más dientes. Claro, siempre nos quedará la vía de defendernos en tribunales, con el costo que ello conlleva.

Como siempre gracias por leerme. Te seguiré contando más el próximo domingo sobre las novedades fiscales para el 2021.

Por Enrique Pons Franco / Latinus