Seis años de dolor para los familiares, sigue sin saberse dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa

Para las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, han sido seis años de duelo y dolor

Han sido seis años de dolor de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Seis años de duelo y de dolor de los familiares por conocer el paradero de sus hijos, con la esperanza de hallarlos vivos.

La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, la Policía Municipal de Iguala y Estatal de Guerrero persiguió y atacó a estudiantes por haber tomado autobuses de forma ilegal.

Como resultado, murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías municipales y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula, según la versión de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llamada la “verdad histórica”.

Pero el Caso Ayotzinapa sigue latente y la herida no cierra. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el sábado María Martínez, madre de uno de los normalistas le respondió en Palacio Nacional: “Seis años y no tenemos nada. El año pasado nos dolió que seis salieran libres. Tápeles la boca a quienes hablan mal de usted”.

El sábado, en el aniversario del Caso Iguala, los padres y madres de las víctimas, acompañados por miles de personas, marcharon para exigir de nueva cuenta la presentación con vida de sus hijos, y aunque reconocieron algunos de los avances efectuados en la actual Administración, llamaron a las autoridades a apretar el paso para llevar a cabo detenciones clave para conocer el destino final de los normalistas.

De esos seis años, Carmelita Cruz Mendoza, madre de José Aníbal Cruz Mendoza, a cada momento recuerda a su hijo.

“Desde que Jorge Iván no está en esta casa, no he tenido alegría, no he tenido paz, yo me siento mal, desesperada, veo jóvenes de su edad, me imagino que va a venir él. Le digo a mi papá ‘creo que me estoy quedando loca’ porque en esos muchachos yo veo a mi hijo. Se me quita el sueño pensando en que si ya comió, si tiene una cobijita, si le dieron aunque sea un vaso de un vaso de agua. No lo sé. Yo quisiera la verdad”.