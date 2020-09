(VIDEO) Niega chofer servicio a mujer en silla de ruedas en Guadalajara

Un chofer del transporte público le negó servicio a Marina González, quien usa silla de ruedas, debido a que estaba grabando con su celular el momento en que el conductor bajaba la rampa.

“Recibo muy malos tratos, no quieren bajar la rampa, no dan la parada y otras cosas y cuando voy a Transporte a poner quejas me dicen que necesitan evidencia, por eso grabo”, expresó la mujer, quien viajaba con su hijo menor.

En el video se observa que la unidad U-034 de la ruta T-15, ante 636-A se detiene. El conductor tarda en bajar a quitar los candados para abrir la puerta de acceso para sillas de ruedas, en ese momento, se da cuenta que Marina estaba documentando su actuación.

“¿Está grabando seño?”, cuestiona el chofer.

“Sí”, respondió Marina, lo que molestó al conductor.

Tras cuestionar los motivos por el cual estaba haciendo el video, el chofer le pide que deje de grabar, pues se le está prestando el servicio y no tiene por qué hacerlo.

Mientras el conductor se dirige a quitar los candados, el hijo de Marina abordó la unidad para esperar a su mamá en el interior.

“No puede grabar eh”, le advirtió el chofer, “si me sigue grabando no la voy a levantar”.

Lanzada la amenaza y ante la negativa de la mujer para apagar el celular, el conductor vuelve a cerrar el candado, aborda la unidad y arranca.

“¡Ay, mi hijo, mi hijo se fue, oiga, mi hijo está ahí!”, se escucha decir a Marina. El pequeño logró bajar del camión justo antes de que avanzara.

La Secretaría del Transporte, encabezada por Diego Monraz, ha presumido reiteradas ocasiones las mejoras en el servicio al grado de que ya autorizó que todas las rutas cobren 9.50 pesos.

Sin embargo, la unidad U-034 que le negó el servicio a Marina es un camión viejo, no tiene la rampa de accesibilidad en buen estado, el chofer traía acompañante al momento de prestar el servicio y manejaba en camiseta sin mangas, cuando se supone deben usar uniforme.

La mujer refirió que ha sido víctima de agresiones y malos tratos de los choferes, quienes se niegan a darle la parada, o cuando se detienen, no bajan la rampa, con el argumento de que está descompuesta.

Debido a que en Transporte ha puesto quejas sin que procedan por falta de pruebas, decidió documentar tanto el buen trato que recibe como el malo, lo que ha provocado que los choferes la identifiquen.

En el video, el conductor le dice que ya sabe quién es ella y que tiene muchas quejas en Transporte, por problemática.

Marina busca interponer una queja, pero ahora en Derechos Humanos, porque se le negó el servicio, por el trato recibido y sobre todo porque ante la negativa del conductor a bajar la rampa, casi se lleva a su hijo.

😡Un chofer del transporte público negó servicio a una mujer en silla de ruedas, porque ella grababa cuando el conductor bajaba la rampa. https://t.co/q0AEUX8tb2 pic.twitter.com/E61tOlDCwE — mural.com (@muralcom) September 27, 2020

Con información de Grupo Reforma