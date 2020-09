Feministas buscan despenalizar el aborto con manifestación

Este lunes la Comunidad Feminista en Aguascalientes se manifestará a favor de la despenalización del aborto.

Aguascalientes.- Feministas se manifestarán este lunes en las calles del primer cuadro de la ciudad para exigir la despenalización del aborto.

Este lunes a las 7:30 de la noche en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, partirá la movilización de la Comunidad Feminista rumbo a la Plaza de la Patria, lo anterior para exigir la despenalización del aborto, esto en el marco del Día de Acción Global para un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Para dicha movilización se está convocando a participar a mujeres, mujeres trans, así como personas gestantes, a quienes se les está solicitando portar cubrebocas y llevar consigo gel antibacterial, además de respetar la sana distancia, esto como medida preventiva para evitar el Covid-19. Vale la pena indicar que está prohibida la participación de hombres en dicha movilización.

Es importante indicar que estas movilizaciones se estarán realizando en todo el país, previendo que sea en la Ciudad de México, Michoacán y en Tijuana donde se dé la asistencia más numerosa.

Angélica Contreras, integrante de la organización Cultivando Género, señaló que “no nos manifestamos porque no tengamos nada qué hacer o porque nos guste salir a las calles de noche a manifestarnos, lo hacemos porque es una exigencia al Estado, a las autoridades y a las personas que están en puestos de poder para que hagan su trabajo, ese trabajo que no están haciendo, porque ese llamado Congreso de la paridad no está haciendo su trabajo”.

Tan sólo basta recordar que durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 “aprobaron por unanimidad sin ley y sin estudiar el famoso PIN parental, ese mismo Congreso que en dos ocasiones ha promovido la iniciativa para reconocer la vida desde la concepción, ese mismo Congreso que no ha modificado la Constitución para reconocer el matrimonio igualitario”.

Añadió que si las mujeres no se manifiestan para exigir sus derechos “nadie más lo va a hacer. Es el momento en que nosotras salgamos, tomemos las calles y alcemos la voz”.

Con información de Hidrocalidodigital.com