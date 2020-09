Lanzan ex gobernadores panistas frente Anti AMLO

Ex gobernadores panistas lanzarán este martes un movimiento que pretende hacer las veces de contrapeso ante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Bajo la denominación Unidos por México, 14 ex mandatarios albiazules -entre ellos dos de Jalisco- buscarán fijar posturas y posicionamientos frente a acciones de la 4T; mañana se hará la presentación formal del movimiento.

Los jaliscienses que participan en el movimiento son Alberto Cárdenas Jiménez, quien gobernó Jalisco de 1995 al 2001, y Francisco Ramírez Acuña, quién estuvo al frente del Poder Ejecutivo local del 2001 al 2006.

Ambos fueron secretarios federales durante Gobiernos panistas.

El ex Gobernador Emilio González Márquez, quién gobernó el Estado del 2006 al 2013, asegura que no fue invitado a participar en el movimiento.

“No tenía conocimiento de ese movimiento que se estaba gestando, no fui invitado, muy probablemente porque es público mi planteamiento de los tiempos que se vienen”, dijo González Márquez.

“El PAN no puede ir solo, no son tiempos de soberbia, ni de egoísmos, ni de pensar que nosotros somos el único instrumento para México. He planteado que se debe llevar a cabo una gran alianza por la gente y contra Morena. Yo creo que si no me han invitado es porque pensarán diferente”.

En Unidos por México participan, además de los ex Gobernadores de Jalisco, Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, los ex mandatarios de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, Juan Manuel Oliva, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez.

También los ex Gobernadores de Baja California, Ernesto Rufo Appel, José Guadalupe Osuna Millán, Eugenio Elorduy y Alejandro González Alcocer; el ex mandatario de Querétaro, Ignacio Loyola Vera; de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; de Morelos, Marco Antonio Adame; y Francisco Barrio, de Chihuahua.

Con información de Grupo Reforma