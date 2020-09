Chiquis Rivera conmovida hasta las lágrimas

Emocionada hasta las lágrimas, Chiquis Rivera compartió con sus seguidores en redes sociales su nominación en los Latin Grammy 2020.

Fue a través de Instagram Stories donde la hija de la fallecida Diva de la Banda platicó sobre la noticia que recibió esta mañana.

Este suceso de dicha para la artista llega en medio de días complicados en torno a su vida personal, pues recientemente Rivera se separó de Lorenzo Méndez, su todavía esposo.

“Estamos nominados a un Grammy Latino, no puedo ni respirar, estoy tan feliz y estoy tan agradecida.

“Literal, me dijeron minutos antes de que lo pusiera aquí para dejarles dejarles saber a ustedes y a la gente que me apoya y apoya mi música”, expresó la intérprete entre breves pausas, pues en sus transmisiones no paraba de llorar.

La nominación de Chiquis Rivera al Grammy es en la categoría como Mejor disco de Banda, esto gracias a Playlist, producción que lanzó este año bajo el sello Fonovisa Records / Universal Music Latin Entertainment.

La cantante de 35 años es la única mujer en esta terna; compite con agrupaciones como Banda La Ejecutiva de Mazatlán, Sinaloa, y su disco Te Encontré, y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho con su disco Labios Mentirosos.

Los nominados a estos premios de la industria musical se eligieron entre más de 18 mil inscripciones para 53 categorías

“Han sido días tan difíciles, que estoy más agradecida con todo. Tantas cosas que decir, muchas gracias”, enfatizó en su Instagram.

La gala del Latin Grammy 2020 en su edición número 21 tendrá lugar en Miami, y se transmitirá por Univisión el jueves 19 de noviembre a las 20:00 horas (Este/Pacífico).

Con información de Mural