Extinción de fideicomisos no significa desaparición de apoyos, aclara Mario Delgado

Mario Delgado aseguró que la extinción de fideicomisos tiene como finalidad reasignarlos recursos para atender la salud de los mexicanos

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la extinción de algunos fideicomisos, no es una desaparición de apoyos sino su reorganización.

Delgado Carillo explicó que la estrategia de la Administración Federal para eliminar fideicomisos tiene como finalidad enfrentar los gastos económicos de la pandemia de COVID-19.

“Se ha decidido no endeudar al país, no aumentar los impuestos y no imponer gasolinazos”, dijo.