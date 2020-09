Gobierno de la CDMX violó derechos humanos durante la protesta feminista, acusa Amnistía Internacional

Amnistía Internacional México condenó este martes las tácticas que utilizó el gobierno de la Ciudad de México para encapsular la marcha de un grupo de mujeres que exigían la despenalización del aborto en el país.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta de la organización, Marcela Villalobos, afirmó que las autoridades de la capital manejan un doble discurso sobre las protestas feministas en la ciudad.

“Por una parte está este discurso y por otra, comienza estigmatizando y señalando la protesta desde antes de comenzar, con una teoría de conspiración” acotó.

Este mismo día, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la organización, Edith Ferreto, señaló que la policía de la CDMX actuó con uso excesivo de la fuerza, represión y violación a derechos humanos.

“Solamente se puede encapsular a quienes estén ejerciendo prácticas de violencia durante la manifestación no a todo un grupo completo de manifestantes, eso es violatorio de derechos humanos, el encapsulamiento no puede ser utilizado como un símil de una detención”, explicó.

Aseveró que en toda manifestación está permitido utilizar gases para disuadir las protestas, pero no para atacar a los inconformes como ocurrió el pasado lunes, detalló.

Edith Ferreto pidió una explicación por parte de las autoridades capitalinas para informar los errores que existieron en el operativo contra la marcha y sancionar a los responsables.

“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado al estado mexicano para que se garantice la manifestación libre y la seguridad”, acotó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que siempre “va a estar del lado de las mujeres violentadas”, pero no de la violencia por lo que frenará cualquier manifestación hacia el Zócalo.

“El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo misma me reconozco como feminista. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la violencia. No podemos aceptar la violencia de ningún tipo”, señaló.

Con información de Latinus