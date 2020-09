Se va otro Comisario de Tonalá, Jalisco; van 5 en esta Administración

Juan Carlos Romo Dávalos, el quinto Comisario de Seguridad del Municipio de Tonalá en la presente Administración, renunció hoy a ese cargo.

MURAL tiene copia de la carta de renuncia que presentó Romo Dávalos al Alcalde Juan Antonio González Mora, con fecha del 29 de septiembre del 2020, donde expone que se separa del cargo de forma voluntaria y por así convenir a sus intereses.

“Manifestar que, a la fecha, no he sufrido riesgo de trabajo alguno y que le trato hacia mi persona durante el tiempo en que me desempeñé en esta institución siempre fue cortés y amable”, señaló.

“Como consecuencia, desde este momento renuncio a cualquier acción laboral, civil o penal, que pudiera corresponderme en contra del H. Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco”.

Antecedieron a Romo Dávalos al frente de la Comisaría tonalteca otros cuatro titulares: José Octavio García Aceves, Héctor Córdova Bermúdez, Salvador Isaac Macías Miranda y Eliseo López Medina.

Con información de Mural