Trump ha sido “el presidente que más daño le ha hecho” a EE.UU.: Joe Biden

Biden advirtió que “más gente puede morir por el mal manejo de la pandemia” de COVID-19 y retó a Trump a mostrar sus impuestos

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, afirmó que Donald Trump ha sido “el presidente que más daño le ha hecho” a Estados Unidos durante el primer debate presidencial.

Durante el debate, el exvicepresidente estadounidense acusó al presidente republicano por el manejo que ha tenido de la pandemia de COVID-19; la falta de transparencia en el pago de sus impuestos y su política económica, que ha provocado más pobres.

Sobre la designación para la vacante que dejó Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, Joe Biden argumentó que el pueblo de Estados Unidos tiene derecho a elegir y solicitó esperar a que concluyan las elecciones para cubrir la curul. “Ya empezaron decenas de miles de personas a votar, debemos esperar, es la única forma en la que el pueblo de Estados Unidos elige al presidente y vicepresidente”.

Trump es el mismo hombre que dijo que para Pascua habría desaparecido la pandemia y habría una vacuna para fines de año, la distribución sucederá hasta mediados del año, ojalá que sea así”, fustigó. “¿Cuántos se levantaron con una silla vacía porque perdieron padre o madre sin poder hablar con ella?”, expresó.

Aseguró que el presidente estadounidense no tiene plan alguno para hacer frente al coronavirus.

Sabía en febrero que el COVID-19 era una enfermedad mortal, reconoce que lo sabía”, expresó.

Reiteró la importancia del uso de cubrebocas y recriminó a Trump por no incentivar a la gente a utilizar el accesorio para frenar los contagios de la enfermedad.

Sobre la violencia racial, el candidato demócrata comentó que el presidente solamente quiere dividir a la gente, generando odio, división y racismo entre la población.

En el tema de cambio climático y economía, el exvicepresidente estadounidense propuso un “Green New Deal”, con el que Estados Unidos alcanzaría la neutralidad de carbono para 2035.

Joe Biden poyó que la votación ya hubiera comenzado y que se efectuara por correo. “Ya empezaron decenas de miles de personas a votar, debemos esperar, es la única forma en la que el pueblo de Estados Unidos elige al presidente y vicepresidente”.

Explicó que Obama Care es solo para la gente que o necesita, que es gratis y Trump no está para ayudar a la gente, que necesita seguro médico y él lo quiere quitar él no sabe cómo hacerlo no ha tenido plan alternativo.

“No tiene plan para seguro médico él manda ideas no tiene poder ha prometido baja de precios de medicina, como todo lo que viene diciendo la realidad es que este hombre no sabe de lo que habla. El pueblo debe pronunciarse vayan a votar ahora voten y que los senadores sepan sus sentimientos la cuestión es por favor cállese hombre es increíble qué segmento más productivo”.

Trump aceleró la apertura de la economía sin importarle las vidas humanas

“Cuántos se levantaron con una silla vacía porque perdieron padre o madre sin poder hablar con ella. Los científicos son silenciados, desconfían de la vacuna, pone presión y está en desacuerdo con los científicos, pero hay que confiar en ellos”, refirió

Manifestó que mucha gente no tiene trabajo gracias a Trump y abrió escuelas sin ningún plan, pero hay que darle a los negocios y empresas equipo de protección y las medidas necesarias para hacerlo y “él se dedica a jugar al golf”, recriminó.

Aseveró que hay miles de científicos que no tienen trabajo gracias a Trump, y cuestionó: “¿Pueden creer por un instante con todas las mentiras que ha dicho sobre el COVID? La diferencia está en los multimillonarios como él, que les ha ido bien y ustedes en casa todos los pueblos trabajadores qué tal les va?. Él solo pago 750 dólares en impuestos“.

Indicó que hay que darle la gente lo que necesita como mascarillas, pues todo el mundo lleva mascarillas, pero la gente que ha perdido la vida está en la primera línea, pues “se han expuesto para ayudarnos a superar la pandemia.

“La idea de que vayamos adelante abriendo la mitad de estados con casos de COVID no puede controlarse la economía. (Trump) no tiene la idea de mejorar salud y seguridad por qué abre escuelas cuesta por seguridad iban a dar mascarillas a maestras no es emergencia nacional están cerrando una de cada seis tiene que ocuparse de las necesidades del pueblo con seguridad.

El peor presidente que ha tenido este país

Refutó que Trump no haya declarado impuestos y dijo que una maestra de escuela paga más impuestos que él, porque se dice que es más listo y se aprovecha. “Voy a eliminar las ventajas fiscales para que se inviertan en la gente, es el peor presidente que ha tenido este país”.

“Entramos con la peor recesión, le dimos una buena economía y él la arruinó. Antes de COVID la manufactura se vino hacia abajo, GM volvieron en Ohio y Michigan estas empresas se fueron. Es difícil hablar con este payaso, eso no es cierto. Podemos hablar de su familia toda la noche.

Indicó que el presidente de EE.UU. se rehúsa a tratar la realidad, pues se necesitan policías de comunidad y que haya psicólogos para ellos porque “ahí es cuando baja la criminalidad, los policías necesitan apoyos. Hay protestas en Oregón y Portland, disturbios. Dejo en claro que la violencia tiene que ser castigada. Los disturbios el caos y la violencia le ayudan a Trump, él no quiere tranquilizar a la gente vamos a trabajar juntos él echa leña al fuego constantemente”.

“Se trata del pueblo de EU no quiere hablar de los que ustedes necesitan se trata de igualdad y decencia, igualdad para todos los estadunidenses. Los policías son gente decente hay ovejas negras hay determinar quiénes son responsables. Él (Trump) es racista. Somos todos estadunidenses la única forma es juntarnos lo podemos hacer y derrotar al racismo”, fustigó.

Donald Trump llegó a este compromiso político con un escándalo que, desde el domingo pasado, The New York Times publicó en el que mediante un reportaje ahonda que en los últimos 20 años el presidente de los EE.UU. ha evadido de mayoría de sus impuestos. Por el contrario, el candidato demócrata a la presidencia de los EE.UU., y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, compartieron sus declaraciones fiscales de 2019.

Con información de López Dóriga Digital