AMLO acepta que pese a captura de ‘El Marro’ no han bajado homicidios dolosos en Guanajuato

El presidente López Obrador refirió que lo que se tiene que hacer es atender las causas que originan la violencia en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que pese a la captura de José Antonio Yepez Ortiz El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, su administración no ha podido bajar el número de homicidios dolosos en el estado de Guanajuato.

El mandatario mexicano refirió que lo que se tiene que hacer es atender las causas que originan la violencia en el país, aunque recalcó que se seguirá con la captura de los líderes delincuenciales.

“Estamos haciendo nuestro trabajo y no necesitamos estos actos espectaculares de que ya se detuvo a una gran personalidad de la delincuencia, y difusión y todo, porque no resuelve nada, no es serio”, destacó.

“Tenemos que atender las causas, si no se detiene a otro e inmediatamente después es reemplazado por otro. Hay que atender las causas que originan la violencia. Desde luego seguir investigando y detener a los responsables, a los jefes, pero lo más importante de todo es que no haya condiciones sociales para que se puedan reproducir estas bandas delictivas. En eso estamos”, expresó.

El reporte MX: La Guerra en Números, de T-ResearchMX, detalla que Guanajuato es la entidad más violenta del país en lo que va de 2020 con un total de tres mil 250 homicidios dolosos, en lo que va de 2020.

En el estudio se apuntó que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que durante la actual administración del presidente López Obrador se han registrado 62 mil 922 homicidios dolosos en México.

Con información de López-Dóriga Digital