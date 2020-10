Cierre de penal de Puente Grande fue por falta de inversión y riesgo de fugas: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró este jueves que los principales motivos del cierre del Penal de Puente Grande, en Jalisco, fue porque no hubo remodelaciones tras su construcción, lo que implicaba una potencial fuga de reos.

“Desde que se construyó, no se le ha metido un quinto (…). Riesgos altísimos de fugas. No sé cómo no se dieron (las fugas) porque cuando uno ve las condiciones deplorables en las que se encuentra el penal, llegas a conclusión de que pudo haber sucedido cualquier cosa”, dijo Alfonso Durazo en una videoconferencia. En 2001, Joaquín “El Chapo” Guzmán huyó de este penal en un carrito usado para transportar ropa y basura.

Algunas celdas del penal de Puente Grande, precisó el funcionario, ni siquiera tenían aldabas para asegurar el encierro de los presos.

Otra de las razones, añadió Durazo, fue por la falta de garantías para el respeto de derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

De acuerdo con las estimaciones del titular de la SSPC, el cierre del penal de Puente Grande implica un ahorro de 800 millones de pesos.

Alfonso Durazo dijo que el gobierno federal tiene hasta 12 mil lugares disponibles en penales de mediana o alta seguridad para enviar a los presos que estaban en el penal de Puente Grande. Estos centros de detención se construyeron durante la administración de Felipe Calderón.

“Algunos de ellos (están) desocupados al 100%. Pagamos el 100% mensual de su costo como si estuviesen ocupados al 100. Entonces, mandamos a los reos a estos penales y los dispersamos sobre distintas valoraciones”, dijo el titular de la SSCP.

Las declaraciones de Alfonso Durazo fueron en la conferencia que dio en el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México (Colmex).

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este lunes el cierre permanente del Centro Federal de Readaptación Social número 2, conocido como el penal de Puente Grande, Jalisco.

Mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia informó que los reos que permanecían en el penal serán reubicados en otros centros penitenciarios federales.

Con información de Latinus