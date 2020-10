Impugna Gibrán Ramírez encuesta ante INE

Gibrán Ramírez acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) a impugnar la encuesta de reconocimiento ordenada por ese órgano para definir a los finalistas de la contienda por la dirigencia de Morena y que lo dejó fuera.

“Esta mañana impugné la encuesta de reconocimiento realizada por el @INEMexico, lo que constituye un fraude anticipado que nos dejó fuera. Es a todas luces deficiente en cuanto a metodología, levantamiento y resultados. Me acompaña mucha gente, como siempre. No desistiremos”, publicó el aspirante en su cuenta de Twitter.

Ramírez descalificó la encuesta de reconocimiento aplicada por tres empresas privadas y acusó al INE de actuar en complicidad con Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, que terminaron como finalistas del proceso.

Mediante un altavoz, Ramírez agradeció a los seguidores que le acompañaron a la sede nacional del INE.

“Sabemos que son miles en todo el País, sabemos que no todos pueden estar por este horario, por este día, en el que la mayoría tiene que trabajar, pero no vamos a parar, vamos a honrar este compromiso que tienen ustedes, lo tenemos nosotros, no lo tiene el Instituto Nacional del fraude electoral y no lo tiene la cúpula de Morena, que nos quiso sacar a la mala con sus amiguitos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que decidieron que porque yo los criticaba a los pobrecitos era buena idea hacerme un fraude electoral”, advirtió.

“Se confabularon ellos con la casta de Morena, con Mario Delgado, con Porfirio Muñoz Ledo para dejarnos afuera”.

Sin embargo, sostuvo, la democracia siempre triunfa y en este caso, con la Cuarta Transformación, será “más temprano que tarde”.

Con información de Grupo Reforma