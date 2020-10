Piden padres regreso a los salones en Jalisco

A las aulas, sí.

No todos los padres de familia están de acuerdo en que las escuelas sigas cerradas; muchos pugnan para que sus hijos retomen las clases presenciales pese a la pandemia por Covid-19, sobre todo porque la reactivación económica está por encima del 90 por ciento.

“Debe haber coherencia en las medidas de supuesta protección a la salud; están abiertos los parques, los cines, las plazas y las escuelas no”, consideró Lourdes Pinedo, madre de familia.

Pero no es lo único. Al tener clases a distancia, agregó, los niños se están perdiendo de la socialización con sus compañeros y se está afectando la salud mental no sólo de los menores sino también de las mamás y de los abuelos, que muchas veces fungen como cuidadores cuando los padres salen a trabajar.

Brenda es una de tantas madres que se han visto en apuros. Tiene tres hijos y un celular, además trabaja y no puede apoyar a sus vástagos en sus clases diarias.

“Los días que descanso los pongo al corriente, pero hay veces que no alcanzo, entre la casa, la comida y todos los quehaceres se me hace mucho muy difícil”, apuntó.

Sus hijos cursan primero y quinto de primaria y el más grande acaba de iniciar la secundaria.

“No le hallamos mucho a la tecnología y no contamos con muchos aparatos para enviar tareas o subir los trabajos, prefiero que vayan a clases porque siento que no están aprendiendo nada”, señaló.

Y no es falta de cariño o interés, simplemente, dijo, no está preparada para ser maestra, no tiene los conocimientos para resolver las dudas de sus hijos ni la paciencia para enseñarles.

La Asociación Estatal de Padres de Familia realiza una encuesta para saber cuál es la postura de los tutores y, hasta el momento 52 por ciento no quiere un regreso presencial a clases por temor a contagios de Covid-19 y un 48 por ciento pugna porque sus hijos estén de vuelta en las aulas.

