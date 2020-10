Analizan Guadalajara y Zapopan reabrir estadios

Reabrir los estadios al público será puesto sobre la mesa.

En pleno incremento de los casos activos por Covid-19, este martes se llevará a la Mesa de Salud la discusión para que los partidos de futbol y otros eventos deportivos abran sus puertas a los aficionados.

La Liga MX planteó abrir los estadios nuevamente a la gente con un aforo del 50 por ciento, pero ni Guadalajara ni Zapopan están de acuerdo con eso, pues lo ven riesgoso.

“Vamos a llevar el tema del aforo en los estadios a la Mesa de Salud, por ningún motivo, en el caso del Estadio Jalisco, llegaremos a la propuesta de la Federación que es albergar alrededor de 40 mil aficionados, no estamos en estas condiciones”, afirmó Ismael del Toro, Alcalde de Guadalajara.

Dejar ingresar a esta cantidad de aficionados significaría que el estadio estuviera al 70 por ciento de su capacidad, pues puede albergar a poco más de 56 mil personas.

“Todavía no nos entregan protocolos para ver si se puede dar la autorización o no, pero yo sí lo anticipo, si la Mesa de Salud lo autoriza que pueda haber ingreso a los estadios nunca vamos a llegar a la cantidad de personas que la Federación Mexicana está proponiendo”, reiteró Del Toro.

Pero no es el único, el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus, también rechazó la reapertura de estadios al 50 por ciento de su capacidad, por considerar que no están las condiciones de salud para hacerlo.

Inclusive, dejó claro que en octubre sería casi imposible que los partidos de futbol volvieran a tener público con lo que se cierra la posibilidad de que el clásico tapatío, a jugarse el próximo 17 de octubre, tenga aficionados en la cancha.

Del Toro señaló que dentro de la Mesa de Salud se podría poner a consideración una contrapropuesta para que el aforo sea no mayor a una cuarta parte de la capacidad del coloso.

“Podemos hablar de porcentajes, no debe exceder el 25 por ciento la capacidad del Estadio”, aclaró.

Tomando en cuenta esto, el Estadio Jalisco podría recibir hasta 14 mil personas y el Akron 12 mil, aproximadamente.

Actualmente, el número de casos activos en Jalisco ha ido al alza, inclusive, el 1 de octubre se llegó a un pico máximo de 3 mil 916 personas que habían iniciado síntomas en los últimos 14 días, lo que significa que el virus está circulando, sobre todo en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Inclusive el viernes, el Secretario de Salud, Fernando Petersen, refirió que la única manera de cortar la cadena de contagio y detener la propagación es evitando aglomeraciones.

ASÍ LO DIJO

“Si la gente no acepta que la única manera de romper contagios es a través de no tener contacto con otras personas, de no hacer aglomeraciones y no estar en lugares cerrados va a ser difícil disminuir la cantidad de contagios”.

Fernando Petersen, Secretario de Salud

Con información de Grupo Reforma