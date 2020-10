Atiende IMSS a 27 mil no afiliados por Covid

Al 30 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha atendido de manera gratuita a 27 mil 245 personas no derechohabientes con Covid-19, informó Rocío Uc Coyoc, titular de la División de Colaboración con el Sector Salud.

La funcionaria adscrita a la Coordinación de Planeación e infraestructura Médica del IMSS detalló que de las personas atendidas, el 35 por ciento tiene entre 19 a 39 años; el 37 por ciento, de 40 a 60; y el 26 por ciento, de 60 a 80 años y más.

Uc Coyoc refirió que el 61 por ciento de estos pacientes son hombres, mientras que el 39 por ciento son mujeres.

La doctora agregó que desde el 24 de abril de 2020, fecha en la que se suscribió este convenio de servicios médicos, se han atendido pacientes no derechohabientes en toda la República Mexicana y la concentración que se ha tenido ha sido básicamente en el área metropolitana de la Ciudad de México.

La Ciudad y el Estado de México, dijo, representan las entidades con mayor carga de atención, con 8 mil 425 y 3 mil 387 pacientes respectivamente; seguidas de Veracruz, con mil 690; Nuevo León, con mil 28; Coahuila, con 991, y Sinaloa, con 870.

La atención médica que se ha brindado a estas personas únicamente ha sido por Covid-19, es decir, se les han otorgado servicios ambulatorios y hospitalarios dependiendo del caso que se requiera, añadió.

“Los pacientes llegan y existen módulos respiratorios en las unidades médicas de todos los niveles de atención justamente para hacer esta valoración de la necesidad de atención médica, con los síntomas que ellos presentan, en estos módulos los clasifican y si es necesario, se internan y se les da la hospitalización de una manera integral”.

Uc Coyoc mencionó que derivado de la epidemia, el IMSS no pide ningún requisito para atender a las personas no derechohabientes por sospecha o confirmación del SARS-CoV-2.

“Justamente este convenio abre estas puertas y da esta facilidad para que los no derechohabientes no tengan que erogar ningún gasto, toda esta situación de algún posible cobro será de acuerdo con las reglas que establece este convenio que es entre las instituciones públicas, pero a los pacientes no se les va a cobrar absolutamente nada”, destacó.

Desde el inicio de este acuerdo, aseveró, el IMSS ha abierto sus puertas para apoyar a la población mexicana, independientemente de su condición de seguridad social.

El convenio estará vigente hasta que el Consejo de Salubridad General declaré el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Con información de Grupo Reforma