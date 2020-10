Acusan a toritas de corruptelas

Por abuso de autoridad y posibles actos de corrupción, dos elementos femeninos de la Policía Vial fueron denunciadas ante la Fiscalía.

Matilde Guadalupe Hernández Rodríguez, una de las toritas señaladas, es acusada de sacar de la circulación la camioneta a un ciudadano bajo el argumento de circular con las placas alteradas ya que traían una mica que impedía que las cámaras de la fotoinfracción las detectara.

“Las placas no están alteradas y no tienen calcomanía alguna y la prueba está que precisamente tengo una infinidad de fotomultas”, refirió Enrique González.

De acuerdo con documentos en poder de MURAL, el 8 de junio la camioneta con placas JMY-27-77 fue captada a exceso de velocidad en González Gallo y Río Reforma. El folio tiene la imagen nítida de las láminas traseras.

El folio 33468604-1, levantado por Hernández Rodríguez, tiene como motivo de multa el circular con placas ocultas, total o parcialmente y, entre paréntesis, afirma que tiene una calcomanía reflejante en la placa trasera.

González relató que no cedió a la presión de la oficial, que buscaba una “cuota” para dejarlo ir, por lo que le exigió la tarjeta de circulación y llamó a la grúa.

“Llegó otra oficial y me gritó que me bajara de la camioneta o que iba a llamar a la Policía y al agente del ministerio público para que me bajaran a fuerza y luego me dijo ‘aquí los huevos no son al gusto'”.

Al final, la camioneta fue trasladada al corralón sin motivo aparente, por lo que González interpuso la denuncia, además de publicar el caso en redes sociales.

De inmediato, usuarios de Facebook, principalmente, ubicaron a ambas oficiales a las que señalaron como “corruptas” e incluso rateras.

Ricardo fue víctima de una de estas oficiales, la que obligó a bajar del carro a González y de quien no se tiene nombre. La acusó de esculcar la bolsa de su novia, hacerle “báscula” y quitarle la cartera para obtener más dinero a cambio de no llevarse el carro al corralón. Al final le dio mil pesos y aún así le levantó una multa.

El motivo por el cual se iban a llevar el vehículo es que Ricardo traía la licencia vencida desde abril -la cita para renovarla es el 15 de octubre- así como la tarjeta de circulación.

Con información de Grupo Reforma