Carlos Rodríguez no viaja a Holanda con el Tri al dar positivo a COVID-19

El mediocampista del Monterrey no pudo hacer el viaje a Ámsterdam con la Selección Mexicana al obtener un resultado positivo en la prueba de COVID-19 antes de subir al avión.

El mediocampista Carlos Rodríguez causó baja de la Selección Mexicana al recibir un resultado positivo a la prueba de COVID-19 que se le realizó antes de hacer el viaje a Ámsterdam, Holanda, donde el Tri jugará dos partidos.

“Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Carlos Rodríguez jugó 29 minutos con el Monterrey el pasado domingo frente al Querétaro y su viaje para reunirse con el Tri se programó para el lunes, pero al final no pudo realizarlo por el resultado positivo en la prueba de COVID-19.

La Federación Mexicana de Futbol ratificó la información en un comunicado.

“Carlos Rodríguez es baja de la concentración de la Selección Nacional de México que realiza gira por Holanda. El jugador no pudo viajar el día de ayer a Ámsterdam, debido a que, cumpliendo con los protocolos de la SNM, previamente al viaje se le realizó un examen de detección de Covid-19, el cual salió positivo. Carlos Rodríguez se encuentra sin síntomas, en aislamiento y bajo observación, siguiendo los protocolos establecidos”, se indicó en el escrito del organismo.

GONZÁLEZ SÍ VIAJÓ

El portero Hugo González, su compañero en Monterrey, sí viajó el lunes para sumarse a la Selección Mexicana. El arquero también participó en el partido del fin de semana contra los Gallos Blancos de Querétaro.

Carlos Rodríguez se suma a una larga lista de jugadores que han dado resultado positivo a COVID -19 en Rayados, aunque el Tri también sufrió la baja dekl ‘Chucky’ Lozano, quien no está contagiado. Anteriormente habían sido contagiados por el virus jugadores como Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen, Jesús Gallardo, Edson Reséndez, entre otros, prácticamente ya todos recuperados.

Con información de Latinus