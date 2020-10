Empresario revela audios de Alfredo Adame: lo acusa de lavar dinero y amenazas de muerte

El empresario le puso “un cuatro” y lo grabó supuestamente proponiéndole un negocio ilícito. Un verdadero zafarrancho fue el que se generó hace unos días cuando en medios e internet se filtraron unos audios en los que presuntamente se escucha a Alfredo Adame, de 62, negociar grandes cantidades de dinero que presuntamente se comprometía a lavar.

Como una bola de nieve, la noticia se fue haciendo gigante luego de que el cazafantasmas Carlos Trejo, con quien Adame mantiene un pleito desde hace años, apareció en diversos programas de espectáculos y aseguró que ya había levantado una denuncia contra el actor ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO).

Sin embargo, aunque el tema es muy delicado, muchas personas creyeron que esta denuncia formaba parte de la guerra mediática que el cazafantasmas y el actor mantienen, pero a nuestra Redacción llamó Alberto Álvarez Buenrostro, de 51, quien se identificó como empresario y asegura tener todas las pruebas para hundir a Alfredo Adame en la cárcel, pues dice que el actor se atrevió a amenazarlo a él y a su hija de 11 años.

-¿Cómo conoces al señor Alfredo Adame? “Para mí no es señor, es un tipejo”.

-¿Cuándo lo conoces? “El primer contacto que tuvimos él y yo fue por Facebook a finales de 2018. Él traía una bronca con Susan Quintana, quien es mi amiga de esta red”.

-¿Se conocieron por Susan Quintana? Sí, pero no de la manera que crees. Susan y yo somos amigos en Facebook, veía que él le escribía cosas terribles; le decía prostituta y demás insultos en sus fotos, entonces yo le respondí a Adame que cómo era posible que se expresara así de una dama”.

-¿Cómo reaccionó Alfredo? “Este tipejo la agarró contra mí, me insultó sólo por defenderla. Se fue a mi muro y comenzó a meterse conmigo y mi familia. Tengo una niña de 11 años y una madre de 70 y tantos, y este tipejo empezó a decir que les iba a meter palos por el cu&%. Obvio no me dejé y desde ahí Alfredo comenzó a amenazarme con matarme, balacearme, y todo lo tengo guardado en mensajes de voz de él, no es algo que yo me haya inventado”.

-¿Qué sucedió después? “Ése fue el primer cruce que tuvimos y ahí quedó, pero nos volvimos a cruzar hace unos meses. Yo vivo en Guadalajara y soy empresario, y cuando la pandemia se dio comencé a vender cubrebocas con otros socios, y un día nos cayó una llamada de un cliente, que resultó ser Alfredo”.

-¿Qué quería? “Contestó un socio. Alfredo quería comprarnos cubrebocas para venderlos, supongo que en la CDMX, no lo sé. Le pedí a mi socio que me lo pasara y habló conmigo, y el tipejo no tenía ni idea de que la persona con la que quería hacer negocios era el mismo tipo a quien hace más de un año había insultado y hasta amenazado de muerte”.

-¿Cómo reaccionaste? ¿Lo confrontaste? “No, lo traté normal. Le pregunté cuál era su idea de negocio y él me respondió que distribuir cubrebocas y aprovechar la pandemia para hacer dinero, porque no se manejó como actor, sino como hombre de negocios”.

-¿A qué te refieres?

“Pues por una parte me decía que tenía negocios multimillonarios, pero un día me habló para pedirme 300 mil pesos. Me decía que me daba en garantía tres autos deportivos, incluso una avioneta”.

-¿Y le prestaste los 300 mil pesos? “Obvio no le presté nada; en cuanto le pedí que quería las facturas de esos autos para garantizar este préstamo, él se hizo el loco y ahí vi que lo único que quería era hacerme un fraude”. –

¿Para qué quería Adame este dinero? “Según me explicó, el dinero lo quería para meterlo en una fundación que tiene. A raíz de esto comencé a ver que este tipejo no hacía las cosas por la derecha, y es cuando decido investigarlo”.

-¿Y qué descubriste?

“Resulta que descubro de su propia voz que se dedicaba a negocios ilícitos”.

-¿Qué más te decía? “Que tenía negocios multimillonarios y que a mí me convenía hacer negocios con él, aunque luego luego sacó el cobre”.

-¿A qué negocios te refieres? “Él quería lavar 350 millones de dólares que iba a traer de Nigeria, incluso descubrí que también traía gente de ese país. Como ya desconfiaba de él, le envié a un amigo a su casa en la Ciudad de México y a él también le propuso mover dinero mediante una empresa de Nigeria, pero él tampoco le entró a sus negocios porque tampoco le inspiró confianza”. –

¿Los audios de Alfredo Adame que se filtraron a los medios, tú los enviaste?

“Sí. Esos audios son llamadas entre ese tipejo y yo. Lo grabé porque me di cuenta de que desde un principio la intención de este ca$%&# no era vender cubrebocas, sino mover dinero y defraudarme, y está claro si escuchan los audios. Al principio me decía: ‘Amigo mío’, pero cuando no le quise prestar esos 300 mil pesos, comenzó a atacarme y amenazarme con que me va a meter balazos, que tiene armas en su casa y demás, y es cuando decido ponerle un cuatro”.

-¿A qué te refieres con “un cuatro”?

“A que decidí ponerle una trampa para grabarlo admitiendo que se dedica al lavado de dinero y a la trata de blancas”.

-¿Eso cómo sucedió? “Después de que este tipo me amenazó de muerte, decidí enviar a ‘Ana’, una de mis trabajadoras, y otra persona que se hizo llamar ‘Jorge González’, quien se ostentó como empresario y le propuso negocios a Adame. Le hicieron una llamada y lo grabaron admitiendo que sí lavaba dinero. Ahí están los audios, claramente se escucha a Adame decirles que podría regresarles 200 o 300 millones de dólares en dinero limpio y que hasta se lo puede regresar en oro para que no paguen impuestos y no sé qué tanto. O sea, el señor tiene toda una organización hecha”.

-¿Adame se enteró de que lo habías grabado? “Claro, Adame sabe de estos audios porque yo le llamé para burlarme de él; le dije que era un pe#&%$& y que había caído en el cuatro, que se diera cuenta de que yo no estoy en su negocio ni estaré. Hace algunos años tuve un problemita en Puebla por tarugadas de joven, pero nunca he estado en la cárcel o que la policía venga por mí, pero nada que ver con lo que este pe#&#&$ dijo en una entrevista de televisión, que yo trafico con niños… No tiene ma$%&”. –

¡Cómo!? “Sí, el ca$%&# salió en un programa de Monterrey diciendo que yo vendo niños en Ajijic, Jalisco, a 80 mil dólares, y que he vendido más de 400 niños, junto a Susan Quintana y el papá de ésta. ¡Imagínate nada más que acusación tan grave!”

-¿Y qué hiciste? “Luego de escuchar a este imbécil tratando de manchar mi nombre, decidí contactar a Carlos Trejo, que lo odia, para unirme a él y denunciar toda la porquería que hace Adame. Entre los dos estamos denunciando que Alfredo Adame está metido en negocios chuecos y tenemos audios en los que se le escucha decir que puede lavar diferentes cantidades de dinero, gracias a los contactos que tiene”.

-¿Ya interpusieron la denuncia? “Hace un par de semanas se interpuso la primera denuncia y la semana pasada se puso la segunda. El que la inició fue Carlos Trejo y yo iré en unos días a la CDMX para ratificarla. Esta denuncia ya está interpuesta ante las autoridades de la CDMX y ante la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y nos dijeron que lo van a investigar a él y a su gente, y de comprobársele estos delitos, le darán de 15 a 45 años de cárcel”.

-Alberto, ¿estas denuncias por qué delitos son?“Por lavado de dinero, trata de blancas y amenazas, porque este tipejo ya se enteró de que lo denunciamos y ya tengo amenazas de muerte de su parte. Me envió mensajes de voz amenazándome y otros en los que se burlaba, asegurando que no le harán nada, ya que tiene amigos influyentes, entre ellos magistrados y jueces, que él es un chi$#&%”.

-¿Temes por tu vida? “Claro que temo por mi vida y por la de mi familia. Yo hago esta demanda y filtro estos audios porque él primero se metió con mi familia y con mi persona, pero conmigo se topó con pared. Me le voy a ir con todo y su poder me lo paso por el arco del triunfo”, concluyó.

Con información de TV NOTAS