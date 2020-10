Thalía revela que la muerte de su papá le provocó un trastorno que padece

Aunque Thalía era sólo una niña cuando su papá falleció, la cantante y actriz mexicana todavía recuerda la última vez que lo vio.

Durante el tercer episodio del programa Latin Music Queens , de Facebook Watch, la diva habló de esos últimos momentos al lado del científico y criminólogo, Ernesto Sodi Pallares . Se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años. Y desde entonces empecé con el TOC

‘Estaba enfermo, cada vez más enfermo. La última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía’, dijo Thalía , en inglés, sobre la experiencia que vivió cuando tenía sólo seis años.

Luego, en español, prosiguió con su relato: ‘Ella me dijo: ‘Dale un beso a tu papá para que se ponga bien’. Y le di el beso y cuando me fui las máquinas (empezaron a sonar) y luego murió’, recordó la cantante.

Y fue justamente este evento, escuchar a las máquinas justo después de que ella le diera el último beso, lo que desencadenó el trastorno obsesivo compulsivo (TOC u OCD, por sus siglas en inglés) que padece desde entonces.

“Se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años. Y desde entonces empecé con el TOC”. Thalía

Acerca del TOC, Thalía contó que, en general, cuando se encuentra en situaciones que no puede controlar es cuando se presenta el trastorno: ‘Se me despierta cuando no controlo la situación. Soy como (el empresario) Howard Hughes : veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire’.

De hecho, en marzo de este año Thalía y a propósito del inicio del confinamiento por la pandemia, ya había hablado acerca de este padecimiento, en redes sociales: ‘La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama #howardhughes.

Con información de la Revista Quien