AMLO está en contra de los fideicomisos, pero creó uno para la venta del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la desaparición de fideicomisos y fondos de ciencia, cine y derechos humanos por considerarlos opacos y fuente de corrupción, pero él creó uno para la venta del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”.

El segundo informe trimestral 2020 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda, precisa que la Oficina de la Presidencia de la República opera dos fideicomisos, uno de ellos creado en la administración de López Obrador, el 6 de diciembre de 2019.

Se trata del “Mandato para la realización de actos previos a la enajenación de las aeronaves al servicio de la Oficina de la Presidencia de la República”, cuyo fiduciario es Banobras.

La aportación inicial fue de 9 millones 779 mil 349 pesos y en 2020 se le inyectaron otros 2 millones 747 mil 143 pesos. Tuvo rendimientos por 52 mil 150 pesos, pero a junio de este año ya no tenía fondos porque “se cumplió con el objetivo del Mandato”.

El objetivo de dicho fideicomiso fue establecido como la celebración de un acuerdo específico de asistencia técnica con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para “todos los actos previos a la enajenación de las aeronaves consistentes en la preparación, análisis, valuación e identificación de alternativas de comercialización, a través de mecanismos que proporcionen las mejores condiciones al gobierno de México”.

El año pasado, la UNOPS entregó al gobierno de México la información técnica que se le solicitó para la venta del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”.

El fideicomiso no está en la Plataforma Nacional de Transparencia por lo que no se le pueden dirigir solicitudes de información; Es decir, no se encuentra en la lista de sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas, como sí lo están otros fondos y fideicomisos públicos.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los fideicomisos y fondos que reciban y ejerzan recursos públicos son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información.

Por el momento, si alguna persona quiere saber de los recursos del Mandato para la realización de actos previos a la enajenación de las aeronaves al servicio de la Presidencia tendrá que solicitar la información a la Secretaría de Hacienda o revisar los informes públicos de esta dependencia.

El informe más reciente de Hacienda no precisa si ya se desintegró este fideicomiso que opera la Presidencia a través de la Unidad de Administración y Finanzas. Esto luego del decreto de López Obrador que ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020.

El pasado 8 de octubre, López Obrador criticó a los diputados federales que votaron en contra de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos, entre ellos el Fonden, el Fidecine y el Fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y diversos fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Claro que vamos a mostrar aquí cómo se manejaban los fideicomisos, claro que lo vamos a hacer para contestarles a estos que se pasan toda la noche obstaculizando, impidiendo el que se lleve a cabo una reforma para acabar con la corrupción y para que esos fondos beneficien al pueblo, que no se los roben. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a probar”, dijo el presidente.

