Puede más la fe: Aguardan fieles por Virgen de Zapopan

No les permitieron ser partícipes de la Misa de Patrocinio de la Virgen de Zapopan, pero eso no les impidió vivir su fe.

Algunos feligreses se reunieron en el cruce de la Avenida Independencia y Alcalde para contemplar la Catedral de Guadalajara en donde se celebró la eucaristía.

Melania Santana, de 65 años, tenía la esperanza de ver a La Generala, por eso es que decidió esperar sentada en una de las bancas de Paseo Alcalde.

A pesar del coronavirus, enfermedad en la que no creía, dijo que decidió salir de su hogar para venerar a la Virgen que salvó a su nieta más pequeña de la familia.

“Tengo una nieta que tenía un lunar extendido que le creció y nos decían los doctores que si no se le abultaba y se le extendía ese lunar no era malo, y por si o por no, yo le pedí a la Virgen. Y ese lunar ya no le creció, ni se le extendió, yo siento que fue un milagro”, relató.

Su promesa a la Virgen de Zapopan fue visitarla cada Romería.

La misa de patrocinio fue presidida por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, Engelberto Polino Sánchez, quien pidió por todos aquellos que durante esta pandemia han perdido un ser querido, por los enfermos, la salud así como por el Gobierno de México.

Mientras camionetas del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Policía de Jalisco exhortaron a los ciudadanos a permanecer en casa, estos aún así se mantuvieron a pie en Paseo Alcalde con la esperanza de avistar a La General.

“Yo sólo le pido a Dios que los haga cieguitos (a los policías municipales) un ratito para que me permita verla”, pronunció uno de los feligreses que se inconformó con que el primer cuadro de Catedral Metropolitana se encontrará acordó así y vigilado por elementos de la Policía municipal.

Con información de Grupo Reforma