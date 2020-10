Se gastó Puerto Vallarta las pensiones

Las cuotas patronales que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta debía aportar al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) se utilizaron para pagar deudas a proveedores y laudos pendientes, reconoció Ricardo Rodríguez, tesorero Municipal.

“En realidad no se ha podido pagar, venimos pagando de Administraciones anteriores a las de Arturo Dávalos, un convenio que se había realizado y que nos tocó pagar a nosotros y con tanto compromiso de laudos, de deudas con algunos otros proveedores que se venían arrastrando, la verdad es que se nos ha hecho prácticamente imposible cubrir ese tema”, admitió.

MURAL publicó ayer que Gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano tienen “ahogado” al Instituto de Pensiones; Puerto Vallarta es el que más debe: 334 millones 561 mil 775 pesos, pues ha dejado de aportar sus cuotas desde el 15 de noviembre de 2015.

“Son las dos Administraciones de nosotros y estamos platicando con el director Iván Argüelles y firmar convenio para empezar a pagar, estimo que este mismo año tengamos este convenio”.

Otro Ayuntamiento que le debe a Pensiones 212 millones 647 mil 898 pesos por no cubrir sus cuotas patronales desde febrero de este año es el Municipio de Tlajomulco, que ya está sancionado pues sus funcionarios de primer nivel no pueden solicitar empréstitos al Instituto.

Se pidió entrevista para ver los motivos por los cuales no se han cubierto las cuotas, sin embargo, a través de Comunicación Social se dijo que sería difícil al ser un día inhábil.

Pero hay Municipios como Tonalá que si bien están al corriente en lo que va de la actual Administración, dejaron de pagar un convenio que se tenía para saldar una deuda de 290 millones 459 mil 474 pesos en un plazo de 17 años.

“Ya le hicimos una propuesta al Instituto para desincorporar cierto predios que no tienen que ver con áreas verdes ni de recreación, que responderían a 50 millones de pesos que corresponde a lo que tendría que pagar la Administración actual”, comentó el Alcalde tonalteca, Juan Antonio González.

De acuerdo con información de Pensiones, Tonalá tiene 21 parcialidades vencidas por un monto de 29 millones 754 mil 385 pesos, pero con los terrenos se cubriría esta cantidad y lo correspondiente a los pagos de lo que resta del año y de 2021.

González señaló que en su Administración no se han adquirido nuevos adeudos con el Ipejal ya que se está al corriente en los pagos, lo que ayudó a liberar nuevamente los derechos de los trabajadores ante el Instituto, los cuales estaban suspendidos.

Guadalajara también le debe a pensiones 447.3 millones de pesos por cuotas vencidas de la pasada Administración, encabezada por Enrique Alfaro, sin embargo, hay un convenio de pago y se está al corriente. Se pidió entrevista, pero no hubo respuesta.

ASÍ LO DIJERON:

“Decidimos no dejar de pagar ni una aportación a Pensiones, ahorita cualquier empleado del Ayuntamiento puede acceder a sus prestaciones (…) ya se hizo la propuesta para pagar la parte del convenio que nos toca con predios. El convenio lo dejamos de pagar porque no teníamos el recurso para pagarlo”.

Juan Antonio González, Alcalde de Tonalá

“Vamos a llevar el adeudo que tenemos a convenio. Tenemos las dos Administraciones de Arturo Dávalos sin aportar las cuotas por falta de recursos y se destinó el recurso para pagar proveedores y laudos de ejercicios anteriores que nos han golpeado muchísimo y adeudos”.

Ricardo Rodríguez, Tesorero de Puerto Vallarta

Con información de Grupo Reforma