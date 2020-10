AMLO dice que su administración se mantuvo al margen de la decisión del Tribunal Electoral

No tengo opinión, nos mantuvimos al margen: AMLO tras decisión del Tribunal Electoral sobre nuevos partidos políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso dar su opinión acerca de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgar el registro a dos nuevos partidos políticos, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, y negárselo a la organización México Libre.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que su administración se mantuvo al margen de esta decisión.

El mandatario mexicano pidió a los funcionarios de todos los poderes que no usen su nombre para cometer cualquier tipo de actos.

“Aprovecho para que se sepa, esto en general no solo en servidores públicos de los poderes, sean legisladores, jueces, magistrados, ministros, yo no tengo palomas mensajeras ni halcones, no mando mensajes, para que no usen mi nombre y esto lo digo en lo general, porque de repente para programas de vivienda o cualquier acción se utiliza mi nombre, es decir, ‘ya lo acordamos, lo vimos con el presidente’, reseñan hasta fotos pero que no crean nada, sobre todo si les piden dinero, subrayó.

“Ni familiares ni amigos, ni compañeros de lucha, nada. Si hay algo, aquí se informa , y si hay dudas, lo único que tienen que hacer es esperarnos tantito y mandar a preguntar para que no se use mi nombre. Estoy seguro que en nombre de otros presidentes también se cometieron fechorías”, apuntó.

Con información de López-Dóriga Digital