Todos los martes me hago una prueba de Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que se hace una prueba contra Covid-19 cada semana “llevo por lo menos entre seis u ocho”.

“Afortunadamente no he tenido síntomas. Me hago una prueba por semana para estar seguro y sobre todo para no contagiar a nadie”, señaló.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio positivo a Covid-19, con quien estuvo el viernes pasado durante un recorrido en las instalaciones de Santa Lucía en el nuevo aeropuerto.

“(Ojeda) no tiene molestias mayores, está bien. Pero estuvimos juntos el viernes y pues todos los días en la mañana nos reunimos, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber un contagio. Vamos a esperar a la prueba de mañana martes”, dijo el presidente López Obrador durante conferencia de prensa.

En su cuenta de Twitter, el secretario de Marina, Rafael Ojeda informó que es asintomático y seguirá trabajando desde casa.

“Les comparto que a partir de este momento estaré en aislamiento por dar positivo a Covid-19”, escribió.

Con información de Latinus